Tennis: Gemeinde Oberding übernimmt bis zu 8000 Euro für Hallenkosten

Von: Bernd Heinzinger

Die Gemeinde ermöglicht den jungen Mitgliedern des TC Oberding so das Wintertraining.

Oberding – Zwei Anträge des Tennisclubs Oberding standen auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung, und zweimal gab es seitens der Ratsmitglieder ein einstimmiges Votum.

Seit dem Jahr 2011 werden dem TC für das Jugendtraining im Winter Hallenkosten bis zu einem Betrag von 4000 Euro jährlich gewährt. Anfang November teilte der Vorstand allerdings mit, dass die Kosten für die Hallensaison 2022/23 erstmals auf rund 6000 Euro gestiegen seien, daher kam es zu folgendem Antrag: Künftig solle die Gemeinde bis maximal 8000 Euro zahlen – in den vergangenen Jahren habe es beim Verein einen schönen Anstieg bei den Kindern und Jugendlichen gegeben, und diesen wolle man weiterhin die Möglichkeit zum Wintertraining geben.

Auf die Frage, in welchen Hallen die TC-Mitglieder überhaupt spielen würden, antwortete Bernhard Mücke (CSU): „Sie verteilen sich auf private Angebote in der Umgebung. Unsere eigenen Sporthallen sind für Tennis leider nicht optimal geeignet.“ Der Bürgermeister befürwortete eine Zustimmung ebenso wie Agnes Pointner (CSU): „Ich finde es gut, dass Tennis wieder attraktiver wird. Der TC macht eine sehr gute Jugendarbeit, und das sollten wir fördern.“

TC Oberding: Kostenübernahme für die Sanierung der Außenanlagen

Der zweite TC-Antrag handelte von einer Kostenübernahme für die Sanierung der Außenanlagen. Nach jahrzehntelanger intensiver Nutzung seien diese an mehreren Stellen reparaturbedürftig. Beispielsweise seien die Drainagerohre an einigen Plätzen beschädigt oder durch Frost gehoben – Stolpergefahr herrsche, und das Regenwasser könne nicht mehr ablaufen.

Ein weiteres Problem stelle die Geländeeinfassung an den zwei Außenplätzen dar: Diese bestehen aus Holzpalisaden und seien nach der langen Zeit durchgefault. Der TC Oberding teilte in dem Antrag mit, dass man die Arbeiten auf das notwendige Maß reduzieren und so weit wie möglich Eigenleistung erbringen werde.

Die geschätzten Kosten von rund 45 000 Euro solle die Gemeinde dem Antrag nach in den Haushalt 2023 aufnehmen. Bürgermeister Mücke befürwortete auch diese Bitte des Tennisclubs, und seiner Einschätzung folgten sämtliche Gemeinderäte ohne jegliche Diskussion.

hz