Trauer um den „Vater des Erfolgs“: Oberdings Altbürgermeister Franz Schweiger ist tot

Er meisterte noch viel mehr als die stürmischen Zeiten des Flughafen-Baus

Von Markus Schwarzkugler schließen

23 Jahre hat es vom Standortbeschluss bis zur Eröffnung des Flughafens München gedauert. In all dieser Zeit stand Franz Schweiger als Bürgermeister Oberdings an vorderster Front und musste sich auch in seiner Heimatgemeinde viele Anfeindungen gefallen lassen. In den 30 Jahren seiner Amtszeit machte Schweiger letztlich das Beste draus. Nun ist der Altbürgermeister im Alter von 95 Jahren verstorben.

Oberding – Politiker an vorderster Front werden zweifelsohne gut entlohnt. Doch in stürmischen Zeiten müssen sie auch einiges aushalten können, den Kopf hinhalten für Entwicklungen, die sie vielleicht selbst alles andere als zu 100 Prozent mittragen. Die Besten bleiben standhaft, egal wie heftig ihnen der Wind ins Gesicht bläst. Und sie schaffen es sogar, die Geschichte so ausgehen zu lassen, dass – vielleicht erst Jahrzehnte später – die Vorteile überwiegen und sich nur noch die wenigsten beschweren.

Franz Schweiger war ein solcher Politiker. Und besagter Sturm war für ihn der Bau des Flughafens im Erdinger Moos. Jetzt herrscht große Trauer, nicht nur um den Oberdinger Altbürgermeister, sondern auch um den erfolgreichen E-Werk-Betreiber und den Familienmenschen, der ebenso privat harte Zeiten wegstecken musste. Schweiger ist am Mittwochabend, geschwächt von seiner Krankheit, zuhause in Schwaig friedlich eingeschlafen. Er wurde 95 Jahre alt.

+ Alte politische Zeiten: Das Foto zeigt Franz Schweiger (2. v. l.) mit Gemeinderat Johann Schmid, 2. Bürgermeister Blasius Kollmannsberger und Landrat Xaver Bauer (v. l.). © Privat

Geboren wird Schweiger im Februar 1927 in der Mühle in Oberding. Nach der Schulzeit macht er eine Lehre zum Elektriker in Pfrombach (Kreis Freising). Danach bricht der Zweite Weltkrieg aus, das letzte halbe Jahr dieser schlimmen Zeit war Schweiger Fernmelder. Nach dem Krieg macht er den Meisterbrief, und er lernt seine Maria kennen, die er 1955 heiratet. Das Paar wird 67 Jahre verheiratet bleiben – bis Maria, eine geborene Gerbl, im Juni 2022 verstirbt.

1955 ist noch in anderer Hinsicht ein bedeutendes Jahr für Schweiger: Zusammen mit seinem – 2011 verstorbenen – Bruder Fritz übernimmt er das E-Werk-Schweiger, das heute Sohn Franz und Neffe Fritz leiten.

Ins politische Geschehen greift er 1956 ein: Für die Schwaiger Liste wird er in den Gemeinderat gewählt. Zehn Jahre später probiert er’s mit der Kandidatur für den Bürgermeisterposten –und gewinnt. 30 Jahre, bis 1996, bleibt er an der Spitze der Gemeinde.

Das heißeste Thema dieser langen Amtszeit ist eben der Bau des Flughafens. Der Standortbeschluss für den Nachfolger des Flughafens in Riem fällt 1969, 23 Jahre werden vergehen, bis es im Erdinger Moos losgeht. Der Airport entsteht auf Oberdinger und Hallbergmooser Flur. All die Jahre an vorderster Oberdinger Front: Bürgermeister Schweiger. Er wird angefeindet, Schimpfwörter wie „Wendehals“ sind da noch die harmloseren Ausdrücke.

„Mein Vater war zwar auch sehr kritisch, was den Bau angeht, aber ich erinnere mich noch, wie ich als Bub beim Demonstrieren in Riem war. Er und der Gemeinderat erkannten schnell, dass man das Beste herausholen muss“, sagt Franz Schweiger jun. über seinen Vater. „Er hat erkannt, dass die Macht zu groß war für seine kleine Gemeinde. Das war für ihn und den Gemeinderat keine einfache Zeit.“

Der politisch heikle Spagat gelingt aber. Aus dem landwirtschaftlich geprägten Dorf wird ein moderner Gewerbestandort und steht heute finanziell – eben vor allem durch den Flughafen – für die (geringe) Größe der Gemeinde geradezu sensationell da. „Franz Schweiger ist der Vater des Erfolgs, er hat Oberding jahrzehntelang geprägt“, würdigt ihn sein Nach-Nachfolger im Bürgermeisteramt, Bernhard Mücke. Schweiger sei oft im Kreuzfeuer gestanden, was er aber souverän gemeistert habe. „Er ist ein Großer in der Geschichte Oberdings“ – der das Politische noch dazu neben seiner Arbeit im Betrieb ehrenamtlich erledigt habe.

30 Jahre Bürgermeister „nur“ auf den Flughafen zu beschränken, würde Schweiger nicht gerecht. Erwähnt werden sollte die Schulreform 1972 – ein neues Schulhaus muss finanziert werden, wofür (zumindest damals noch) zunächst das Geld fehlt. 1978 folgt die Gebietsreform, Notzing wird neuer Ortsteil. „Gründungsmotor“ ist Schweiger auch beim Wasserzweckverband Moosrain, dessen Vorsitzender er bis 1996 bleibt. 2022 feiert der Verband 40. Geburtstag.

Doch wie ist in all dieser bewegten Zeit der Familienmensch Franz Schweiger? „Er war viel beschäftigt, die Erziehung hat er der Mama überlassen. Aber jede freie Minute hat er für die Kinder genutzt“, sagt Sohn Franz und meint damit auch seine Schwester Marie-Theres, die 1971 mit einer Behinderung zur Welt kommt. Die Ärzte geben ihr nur 30 Jahre Lebenszeit, die Kämpferin schafft es aber bis ins 43. Lebensjahr, in dem sie letztlich verstirbt.

Als Bürgermeister Schweiger sen. 1996 den Gemeinderat verlässt, folgt auf ihn der Junior, der heute 3. Bürgermeister ist. „Damals war es noch so, dass nur ein Familienmitglied hinsichtlich Verwandtschaft ersten Grades im Gremium sitzen durfte“, sagt Sohn Franz.

Von 1955 an leben Maria und Franz Schweiger in ihrem Anwesen in Schwaig, neben ihren beiden Kindern dürfen sie sich später auch über die Enkel Johannes und Carolina freuen.

Franz Schweiger sen. ist privat auch ein Mann der Vereine, wirkt bei so einigen im Ort mit. „Und die Berge waren sein Metier“, erzählt sein Sohn. „Nach seinem Bürgermeisteramt hat er auch das Radeln für sich entdeckt – in ganz Europa, auch Skifahren hat er geliebt und machte das, bis er circa 85 war.“

Auf der Zielgeraden seines Lebens macht Franz Schweiger eine Demenz zu schaffen, die im letzten halben Jahr stärker wird. Der Tod seiner Frau Maria im Juni tut sein Übriges dazu. „Er hat viel Zeit an ihrer Seite verbracht, als sie im Krankenbett lag. Das hat ihn schon sehr mitgenommen“, sagt Franz Schweiger jun.

Nun ist der Träger unter anderem der Goldenen Oberdinger Bürgermedaille mit Brillant und des Verdienstkreuzes am Bande der Bundesrepublik Deutschland verstorben. Ähnlich wie kürzlich ein weiterer großer Politiker aus dem Landkreis, Hans Zehetmair, folgte er seiner Gattin nur wenige Monate nach ihrem Ableben ins Grab. Eine Rosenkranzandacht findet am Dienstag, 13. Dezember, ab 18.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Korbinian in Schwaig statt. Tags drauf ist an selber Stelle um 10 Uhr das Requiem mit anschließender Beerdigung.