„Traut euch häufiger, uns anzusprechen“

Gibt alles für ihre Mitbürger: die Nachbarschaftshilfe Oberding-Eitting mit (v. l.) Katharina Kronast, Franz Neumaier, Angelika Hiesgen (Vorsitzende), Wolfgang Thomas (Kassenprüfer), Gisela Voß (Einsatzleiterin), Ulf Hartung (Kasse „StarkeHände“), Gerhard Niklaus (Öffentlichkeitsarbeit), Brigitte Meiforth (stellvertretende Vorsitzende), Oskar Rist (Kassenprüfer) und Sebastian Kronast. Archi Es ist gar nicht mehr so einfach, an die Leute heranzukommen. Ein Grund ist sicherlich auch die Angst vor einer Ansteckung. Vorsitzende Angelika Hiesgen © Fabian Holzner

Mit fast 160 Mitgliedern gehört die Nachbarschaftshilfe (NBH) Oberding-Eitting zu den größeren Einrichtungen dieser Art. Das Ziel lautet, sich um die Probleme der Menschen in den beiden Kommunen zu kümmern, sie in unterschiedlichster Weise zu unterstützen. Unser Leserhilfswerk „Licht in die Herzen“ unterstützt diese Arbeit.

Oberding/Eitting – Corona hat den Ehrenamtlichen allerdings das Leben deutlich erschwert, wie Vorsitzende Angelika Hiesgen betont: „Es ist gar nicht mehr so einfach, an die Leute heranzukommen. Ein Grund ist sicherlich auch die Angst vor einer Ansteckung.“ Daher habe man zuletzt deutlich weniger zu tun gehabt. Am eigenen Engagement könne es allerdings nicht liegen, ständig sei man auf der Suche nach neuen Ideen: „Wir haben zuletzt intensiv versucht zu ermitteln, wo wir stehen, wohin wir wollen, wie wir uns noch besser in den Gemeinden einbringen können,“ sagt die Vorsitzende. Man wolle noch weniger als bisher am Bedarf vorbei arbeiten, sondern genau das anbieten, was die Leute brauchten.

Aber selbst den besten Ideen können in diesen Zeiten Riegel vorgeschoben werden. Ein Beispiel: Zusätzlich zu den bestehenden Kindergruppen, dank derer die Mütter in der Zeit etwa Besorgungen machen können, gründete die NBH in beiden Gemeinden gemeinsame Mutter-Kind-Gruppen. Einige Mütter traten selbst mit diesem Vorschlag an Angelika Hiesgen und ihr Team heran: „Wir schafften dann die Rahmenbedingungen wie Räume, Versicherungen oder die Besorgung von Spielsachen.“ Mit großem Elan startete das Ganze, ehe Ende November 2021 ein jähes Ende kam, nachdem Corona-Fälle auftraten: „Da haben wir dann einen Stopp eingelegt. Vielleicht kann es im Frühjahr weitergehen,“ hofft Hiesgen.

In Eitting konnte man dafür extra einen neuen Raum im Haus der Schützen beziehen, die Mütter hätten dort viel Arbeit fürs Dekorieren reingesteckt. Auf die Frage, warum eigentlich immer nur Mütter, meint Hiesgen übrigens mit einem Lachen: „Natürlich dürfen auch Väter mitmachen, bislang hat sich aber leider noch keiner bei uns gemeldet.“

Hilfe für Menschen in Not ist ein großer Bestandteil des Angebots der Nachbarschaftshilfe. Ob Fahrdienste zum Arzt oder zum Einkaufen, falls man selbst dazu nicht mehr in der Liga ist, oder auch die Betreuung von Senioren – all das ist dank der Hilfe der Mitglieder möglich. In absoluten Notfällen werden auch Putzarbeiten übernommen, berichtet die Vorsitzende, „Das darf aber nicht Überhand nehmen, wir sind schließlich keine billigen Putzkräfte.“ Die Einsätze sind zwar weniger geworden, ganz arbeitslos sei man aber keineswegs: „Es ist schon noch was los. Die Leute dürfen sich aber auf alle Fälle wieder häufiger trauen, uns anzusprechen.“ Gerne nehme man auch Hinweise aus den einzelnen Ortsteilen an: „Wenn jemand weiß, dass dort eine Familie oder einzelne Leute in Not sind, dann sind wir der richtige Ansprechpartner,“ sagt Hiesgen in der Hoffnung, auf offene Ohren zu stoßen.

Ihr fällt das Beispiel der Zirkus-Familie Ferraro in Eittingermoos ein, die dort Winterquartier bezogen hat. Eigentlich wollte die Nachbarschaftshilfe für neue Decken und Kissen sorgen: „Dann wurde uns gesagt, dass der Kühlschrank kaputtgegangen ist. Also haben wir hier für einen Ersatz gesorgt.“ Zu Weihnachten 2021 gab es für Familien, „die es nicht so dicke haben“, Einkaufsgutscheine. Hiesgen: „Die Freude war natürlich groß. Aber wir müssen einfach noch besser wissen, bei wem dafür Bedarf herrscht.“

Weitere Mitglieder sind herzlich willkommen, betont Hiesgen: „Wenn jemand aushelfen oder sich in anderer Form bei uns einbringen will, dann würde ich mich über einen Anruf freuen.“ Erreichbar ist sie unter Tel. (0 81 22) 96 39 72. Spenden sind natürlich auch immer willkommen, denn auch wenn es derzeit nicht die große Anzahl an Einsätzen wie in normalen Zeiten gibt: Die Nachbarschaftshilfe Oberding-Eitting ist trotzdem jederzeit für die Bürgerinnen und Bürger in den beiden Kommunen da.

Licht in die Herzen

Das Leserhilfswerk des Erdinger/Dorfener Anzeiger unterstützt unverschuldet in Not geratene Bürger im Landkreis und die Arbeit der Nachbarschaftshilfe Oberding-Eitting. Spenden sind auf das Konto (Nummer 17 111) bei der Sparkasse Erding möglich. Kontoinhaber: Zeitungsverlag Oberbayern. IBAN:DE54 7005 1995 0000 0171 11.Auf Wunsch werden Spendenquittungen ausgestellt. Dies vermerken Sie bitte mit Ihrer Adresse auf dem Überweisungsträger. Die Namen der Spender werden veröffentlicht. Wer dies nicht wünscht, vermerkt es bitte ebenfalls auf der Überweisung.

Bernd Heinzinger