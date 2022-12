Unfall bei Notzing: Kleinkind (2) schwer verletzt

Von: Markus Schwarzkugler

Totalschaden: Der Hyundai der jungen Mutter und der Mercedes-Transporter wurden bei dem Unfall an der ED 5 bei Notzing schwer in Mitleidenschaft gezogen. © Günter Herkner

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwochnachmittag gegen 13.45 Uhr auf der Kreisstraße ED 5, nur wenige Hundert Meter vom Notzinger Ortsausgang Richtung Moosinning entfernt, ereignet. Der Frontalzusammenstoß forderte drei Schwerverletzte, darunter eine 29-jährige Mutter und ihr zweijähriges Kleinkind. Die Strecke wurde vorübergehend komplett gesperrt.

Notzing – Zum Hergang konnte die Erdinger Polizei zunächst keine Angaben machen, ein Gutachter ermittelte am späten Nachmittag noch vor Ort die Unfallursache.

Die Mutter war mit ihrem Kind in einem Hyundai unterwegs gewesen, der Wagen prallte frontal mit einem Kleintransporter-Firmenwagen zusammen. Den Mercedes steuerte ein 20-Jähriger. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden, die drei Personen, die alle aus dem Landkreis Erding kommen, wurden schwer verletzt, befinden sich laut Polizei aber außer Lebensgefahr. Das kleine Kind kam mit dem Rettungshubschrauber Christoph 1 in die Klinik in Schwabing. Dorthin ging es auch für die Mutter, allerdings mit dem Rettungswagen. Der 20-Jährige wurde ins Freisinger Klinikum gebracht.

Im Einsatz waren neben den Genannten auch die Kreisbrandinspektion Erding, die Feuerwehren Notzing, Oberding und Moosinning, der Einsatzleiter Rettungsdienst sowie diverse Notärzte und Rettungswagen.