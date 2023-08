Oberdinger Frust nach Gerichtsurteil: „Uns zerreißt’s die Baupläne“

Von: Markus Schwarzkugler

„Wir verwalten uns zu Tode. Die ganze Arbeit von zwei Jahren ist für die Katz“, sagt Oberdings Bürgermeister Bernhard Mücke. © Johnny Elena TM-Studios PC 052

In vielen Gemeinden ist deutschlandweit der Ärger nach einem Gerichtsurteil groß. Viele beschleunigte Bauverfahren müssen von Neuem starten - mit allen negativen Folgen. Im Oberdinger Gemeinderat schimpfte nun Bürgermeister Bernhard Mücke.

Oberding – Oberdings Gemeinderäte lesen aufmerksam Zeitung. Was sie am Dienstag im Erdinger/Dorfener Anzeiger gesehen hatten, sorgte bei ihnen für Bauchgrummeln und war dann am Abend in ihrer Sitzung gleich das heißeste Thema. Hintergrund ist eine erst ein paar Wochen alte Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig, die nun vielen Kommunen Ärger bereiten wird. „Wir sind stark betroffen“, musste Oberdings Bürgermeister Bernhard Mücke (CSU) feststellen, „weil’s uns die Baupläne zerreißt“.

CSU-Rat Johannes Sandtner hatte bei ihm nachgefragt, nachdem er vom Frust von Berglerns Gemeindechef Anton Scherer gelesen hatte. Konkret geht es um Paragraf 13b des Baugesetzbuches. Laut besagtem Gericht verstößt es gegen europäisches Recht, wenn Flächen außerhalb des Siedlungsbereichs im beschleunigten Verfahren überplant werden. Ein Umweltverband hatte gegen eine Gemeinde im Bundesgebiet geklagt, die am Ortsrand drei Hektar beschleunigt überplanen wollte. Der Bebauungsplan wurde vom Gericht für unwirksam erklärt, was nun vielerorts Folgen hat.

Wegen der großen Nachfrage haben Union und SPD, als sie 2021 noch die Bundesregierung stellten, das Gesetz zur Mobilisierung von Bauland nach langem Hickhack vorangebracht. Es galt damals als das größte baupolitische Vorhaben der Legislaturperiode. Im Mittelpunkt stand dabei auch die Wiedereinsetzung von Paragraf 13b im Baugesetzbuch, der Ende 2019 ausgelaufen war. Diese Regelung soll den Wohnungsbau auf bis zu 10 000 Quadratmeter großen Flächen erleichtern, „die sich an im Zusammenhang bebaute Ortsteile anschließen“, also am Ortsrand. In einem beschleunigten Verfahren nach diesem Paragrafen 13b ist keine Umweltprüfung notwendig. Es muss auch keinen Ausgleich für den Naturschutz geben.

Doch nun ist alles anders, und Gemeinden, die gerade Verfahren voranbringen, können von vorne anfangen. Mehrkosten für Kommunen und Bauherren inklusive. „Wir verwalten uns zu Tode“, schimpfte Mücke. „Wohnraum schaffen dauert jetzt drei bis fünf Jahre länger“, stellte er ernüchtert fest. Nicht zuletzt deshalb, weil seine Gemeinde von dem Gerichtsurteil mit gleich drei Bebauungsplänen, über die unsere Zeitung kürzlich berichtet hat, betroffen ist – in Aufkirchen, Oberding und Schwaig.

In Aufkirchen sei die Lage „nicht ganz so dramatisch“, stellte der Bürgermeister fest. „Denn da liegt ein Flächennutzungsplan drüber.“ Heftiger betroffen ist Oberding und Schwaig. „Wir brauchen jetzt die ganze Umweltprüfung und Ausgleichsflächen. In Schwaig haben wir sogar schon die erste öffentliche Auslegungsrunde hinter uns, jetzt muss ein Flächennutzungsplan drüber. Die ganze Arbeit von zwei Jahren ist für die Katz“, verlieh Mücke seinem Frust Ausdruck. Das Verfahren werde nun zwei Jahre mehr in Anspruch nehmen, in Aufkirchen sei es mindestens ein Jahr, wenn nicht auch dort sogar zwei. „Und einen Ingenieur haben wir ja auch beauftragt. Das Geld ist auch weg.“

„Es war ja eigentlich ein gutes Gesetz“, befand Oberdings Bürgermeister. Nun sei die Möglichkeit beerdigt, schnell an Flächen zum Bauen zu kommen. „Dabei steht wöchentlich in den Medien, dass die Wohnungsnot so groß ist.“ In der Gemeinderatssitzung entweder am 12. oder 26. September sollen dem Gemeinderat Lösungsansätze für besagte Fälle präsentiert werden, kündigte Mücke schon mal an.

Zuvor habe der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim die Klage des Umweltverbands noch abgewiesen, und dann habe Leipzig das gekippt. „Da fragt man sich schon: Haben die einen anderen Wissensstand?“, fragte Mücke verständnislos.

Dass auch sein Kollege Scherer sauer ist, kann er also gut nachvollziehen. Dieser hatte, wie berichtet, im Berglerner Gemeinderat von einer „riesigen Sauerei“ gesprochen. Dort ging es um das Bauleitverfahren am Sattlerweg. Eigentlich gehe es doch darum, die Bürokratie abzubauen, so Scherer. Zwei Jahre seien nun „für die Tonne“, bilanzierte Mücke frustriert. „Und von oben kommt keine Reaktion“, so seine Kritik an der Ampelregierung.