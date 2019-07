Mehr Wohnraum für vier Millionen Euro

Bei der letzten Gemeinderatssitzung in Oberding wurde über die Kosten zweier geplanter Projekte diskutiert - Eine Obdachlosenunterkunft und ein Mehrfamilienhaus.

Oberding – Der Wohnraumnot begegnet die Gemeinde Oberding unter anderem mit zwei Projekten in Schwaig. Dort sollen eine Obdachlosenunterkunft an der Lohstraße sowie ein Mehrfamilienhaus am Wenzelberg entstehen. Im Gemeinderat war nun kein Geringerer zu Gast als der Präsident der Bayerischen Zimmerer-Innung, Peter Aicher. Seine Firma Aicher Holzbau aus Halfing (Kreis Rosenheim) ist mit den Arbeiten an beiden Häusern beauftragt. Diskutiert wurde über die Kosten.

Das Holzgebäude für Obdachlose soll die Containeranlage ersetzen und zehn Wohnungen beinhalten, die auf Erdgeschoss und ersten Stock verteilt sowie über einen Laubengang erschlossen werden. Jede Wohnung besteht aus zwei Räumen, in denen je zwei Personen Platz finden. Insgesamt bietet das Gebäude also Platz für bis zu 40 Menschen. Es können pro Wohnung bis zu vierköpfige Familien oder auch Einzelpersonen unterkommen.

Laut Aicher wird das Haus rund 2,1 Millionen Euro brutto kosten. Er habe vom Gemeinderat die Aufgabe bekommen, „die Preisgestaltung zu modifizieren“. Bei dem, was er nun vorstellte, ist kaum noch Spielraum vorhanden, wie deutlich wurde.

Matthias Reitinger hatte nach Einsparpotenzial gefragt. Wenn er an Einfachstwohnungen denke, erschienen ihm gut zwei Millionen Euro als „doch ein bissl viel“. Georg Stemmer konnte zudem nicht so recht nachvollziehen, weshalb es extra eine Teilunterkellerung brauche.

Den Keller brauche es für technische Anlagen, Leitungen et cetera, erklärte Aicher dazu. Würde man diese Dinge im Dachboden unterbringen, müsse man extra heizen, wohingegen der Keller frostsicher sei.

„Da gibt’s nicht mehr viel runterzusparen“, stellte Bürgermeister Bernhard Mücke fest. Es handle sich immerhin um zehn Wohnungen, damit beispielsweise auch um zehn Bäder. Die Fenster seien aus – im Vergleich zu Holz – günstigem Kunststoff, die Möbel beliefen sich auf gerade einmal 67 000 Euro.

Auf Nachfrage unserer Zeitung sagte VG-Geschäftsführer Josef Steinkirchner, dass es sich bei dem Gebäude um Einfachstbauweise handele. Auf Container habe man diesmal nicht mehr setzen wollen. Das sei „nicht so der tolle Wohnkomfort“. Ein Problem am künftigen Standort: Die Bodenbeschaffenheit ist nicht gut, es wurde Bauschutt gefunden. „In Schwaig haben wir eigentlich sehr guten Boden“, sagte Steinkirchner. In diesem Fall aber habe die Aufschüttung Mehrkosten von 100 000 Euro ausgemacht.

Seit 2016 und der Flüchtlingskrise habe sich die Gemeinde mit diversen Fertigmodulbauweisen befasst. Die nun verfolgte Holzvariante ist dem Steinkirchner zufolge wirtschaftlicher als etwa Fertigteile aus Beton. Die Module seien inklusive Keller zügig abbaubar. Das Ganze sei „relativ nachhaltig“. Die Gemeinde habe vom Landratsamt eine Genehmigung für zehn Jahre für den Standort, mit dem Bauantrag werde sich der Gemeinderat in der Sitzung am 23. Juli auseinandersetzen.

Fertig sein soll das Gebäude im kommenden Jahr, möglichst vor dem Wintereinbruch, hofft Steinkirchner. Der Zeitplan für das Mehrfamilienhaus am Wenzelberg sieht genauso aus. Es umfasst Keller, Erdgeschoss, ersten Stock und ein ausgebautes Dachgeschoss. Insgesamt sollen in dem Gebäude in Standard-Holzbauweise acht Wohnungen unterkommen. Die Kosten belaufen sich auch hier auf 2,1 Millionen Euro.

Der Gemeinderat diskutierte diverse Einsparmöglichkeiten. Teuerstes Beispiel der Debatte ist die Lärchenfassade. Die Standardversion kostet 88 000 Euro, inklusive Gläserfront im Norden wären es 156 000 Euro. Aicher sprach in Bezug auf letztere Option von einem Energieeinsparungspotenzial von einem Drittel. Da die Gemeinde jedoch über sein Kommunalunternehmen Gemo-Bau heizt, worauf Bürgermeister Mücke hinwies, sahen die Räte keinen Bedarf für die teurere Variante. „An anderer Stelle wäre das sicher eine gute Sache“, sagte Steinkirchner unserer Zeitung.