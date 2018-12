Der TuS verliert schon wieder zweimal

Oberding steht nach Niederlagen gegen Hohenbrunn und Holzkirchen auf Abstiegs-Relegationsplatz.

Oberding – Die nächsten Pleiten für die Bezirksliga-Volleyballer des TuS Oberding.Sowohl gegen TSV Hohenbrunn-Riemerling (1:3) als auch gegen den TuS Holzkirchen (0:3) hatten sie das Nachsehen. Dabei war gerade im ersten Spiel mehr drin. Im zweiten sorgte die Lautsprecheranlage für Irritationen. Zusätzlich musste Neuzugang Benedikt Lösch eine Hiobsbotschaft hinnehmen.

TuS Oberding – Hohenbrunn-Riemerling 1:3 (22:25, 23:25, 25:17, 18:25) – Gegen Hohenbrunn war es das erwartet enge Spiel. In den ersten beiden Sätzen konnte sich keine Mannschaft entscheidend absetzen. Beim TuS fehlte es in den entscheidenden Momenten an Selbstvertrauen und Willen, die Sätze konsequent zu Ende zu spielen und zu gewinnen. „Beim Stand von 20:20 schleichen sich immer wieder einfache Fehler und Unkonzentriertheiten ein. Auch unsere Block- und Defensivarbeit ist in diesen Situationen zu schlecht“, analysiert Pressewart Christian Sieracki. So ging der zweite Satz knapp mit 23:25 Punkten verloren.

Im dritten Satz hatte der TuS umgestellt: Lösch wechselte von der Diagonalposition auf die Außen-Annahme, dafür spielte Martin Schumann Diagonal. Die Umstellung zeigte sofort Besserung, und der Satz ging deutlich an die Oberdinger (25:17). Doch im vierten Satz hatte sich Hohenbrunn auf die Umstellung eingestellt, Oberding fand seinerseits keine passende Antwort, verlor den vierten Abschnitt 18:25 und somit das Spiel ebenfalls deutlich.

TuS Oberding – TuS Holzkirchen 0:3 (20:25, 24:26, 21:25) – Oberding kam gegen Holzkirchen nur ganz schwer ins Spiel und musste den ersten Satz relativ eindeutig abgeben. Gerade den gegnerischen Diagonalangreifer konnten die Oberdinger nicht unter Kontrolle bringen. Im zweiten Satz wehrten sich die Gäste vom TuS deutlich mehr, konnten den Durchgang aber, trotz Satzballs, wieder nicht zu Ende bringen. Im dritten Durchgang lief es wieder besser, bis Mitte des Satzes lag Oberding in Führung.

Dann gab es eine zehnminütige Spielunterbrechung, da es in der Holzkirchener Halle ein Problem mit der Lautsprecheranlage gab und ein permanentes lautes Pfeifen in der Halle zu hören war. Dies konnte nicht abgestellt werden, und so musste mit dem störenden Pfeifen im hintergrund weitergespielt werden. Die Gäste waren sichtlich aus dem Rhythmus, fanden nicht wieder in den Satz rein und mussten diesen und somit das Spiel verloren geben. Besonders Bitter: Lösch hat wohl einen Bandscheibenvorfall erlitten und fällt vermutlich die restliche Saison aus.

„Wir befinden uns jetzt auf dem Abstiegsrelegationsplatz. Bereits am Samstag geht es in heimischer Halle gegen die beiden Topteams. Da müssen wir unbedingt wieder in die Spur finden“, blickt TuS-Sprecher Sieracki bereits wieder nach vorne. il