Von drei Wirten sind zwei schon weg - Gerüchte um Hotel Kandler

Von: Markus Schwarzkugler

Waren nicht lange da: Rodolfo López (l.) und David Grasse im Clubhaus des TuS. © Albrecht

Drei Wirte haben sich in der Gemeinde Oberding trotz Pandemie getraut, an den Start zu gehen. Mittlerweile ist nur noch einer übrig. Derweil gibt es Gerüchte um die Wiedereröffnung des Hotels Kandler in Notzing.

Oberding/Notzing/Schwaig – „Trotz Corona: Drei neue Wirtschaften eröffnen in der Gemeinde Oberding“ hat unsere Zeitung im Dezember 2020 berichtet. Doch das Virus hält sich hartnäckig, und zwei dieser drei Lokale – das Clubhaus beim TuS und den Landgasthof Constantin – gibt es schon nicht mehr. In unserem Streifzug durch die Gastro- und Hotelszene in der Gemeinde soll es auch um den Re-Start des Grand Excelsior Hotels in Schwaig sowie um die wohl auf absehbare Zeit anstehende Wiedereröffnung im Hotel und Gasthof Kandler in Notzing gehen.

Gerüchte um Hotel Kandler

Aktuell noch abgesperrt: das Hotel Kandler. © Heid

Groß war das Aufsehen, als Familie Kandler im September 2020 die coronabedingte Schließung ihres Hauses mit fast 500-jähriger Geschichte bekannt gab. Doch schon damals äußerten die Inhaber Amalie und Anton Kandler zusammen mit ihren Kindern Elisabeth und Anna-Maria die leise Hoffnung, in ein bis zwei Jahren vielleicht wieder Gastgeber sein zu können – dann mit den Töchtern in verantwortlicher Rolle. Die Gerüchte in der Gemeinde halten sich dieser Tage hartnäckig, dass dieser Neustart nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen dürfte. Von der Familie war im Verlauf dieser Woche allerdings noch kein offizielles Statement zu bekommen.

Schwaiger Vereinswirt hat wieder auf

Doch nun zu den drei angesprochenen Wirten und dabei zunächst zur guten Nachricht: Der Vereinswirt des FC Schwaig, Giuseppe Agostino, der im Ort schon länger das Restaurant Il Casale betreibt, ist weiterhin fleißig aktiv. Er ist der Nachfolger des im Januar 2020 verstorbenen Vereinswirts Frank Berthold.

Giuseppe Agostino ist dem Vorstand des FC Schwaig dankbar. © privat

Im Vereinslokal Lo Stadio ging es denkbar schlecht los für Agostino, der seit bald zwei Dekaden Mitglied beim FCS ist und für ihn früher auch Fußball gespielt hat. Eine Woche nach der Übernahme des Lokals im Oktober 2020 musste er wegen des Lockdowns schon wieder schließen, berichtet er. Die Eröffnung erfolgte dann erst im Juni 2021. Nach der Winterpause hat Agostino nun seit Mittwoch dieser Woche wieder geöffnet.

Der Vereinswirt ist den Club-Verantwortlichen dankbar. „Alle Leute hier sind super. Der Vorstand steht sehr, sehr hinter mir und hat mich auch großzügig unterstützt“, sagt Agostino, der sein Stammrestaurant, das Il Casale an der Freisinger Straße, nach coronabedingter Schließung und gleichzeitigen Umbauarbeiten seit Oktober wieder geöffnet hat. Nun habe er auch einen Lieferservice gestartet, berichtet der Wirt aus Leidenschaft.

Ein Unterfangen von kurzer Dauer

Weniger gut lief es dagegen in der Wirtschaft im Landgasthof Constantin in Oberding. Eine junge Oberdingerin eröffnete dort Mitte November 2020. „Sie hat aber im Juni/Juli vergangenes Jahr schon wieder gekündigt“, berichtet Eigentümer Constantin Zemann. Im Gebäude des Altwirts, in dem bis zu seiner Schließung zuvor Deimel’s Landgasthof rund zehn Jahre lang untergebracht war, befindet sich im Obergeschoss eine Pension mit sechs Gästezimmern. Die betreibt Zemann auch weiterhin. Er bedauert, dass es mit der letzten Pächterin „nicht so berauschend gelaufen“ sei.

Zimmer kann man buchen, die Wirtschaft darunter im Landgasthof Constantin an der Oberdinger Hauptstraße ist jedoch seit Mitte 2021 verwaist. Eine Lösung für die Nachfolge zu finden, ist schwierig. © Heid

Zemann, der an der Dorfener Straße in Erding zudem die Pension Constantin mit 18 Zimmern hat, berichtet, dass er und seine Freundin sich schon überlegt hätten, die Gastronomie vielleicht selbst zu führen. Den Gedanken hat das Paar jedoch wieder verworfen. Es sei nicht leicht, zum Beispiel einen guten Koch zu finden und diesen dann auch noch entsprechend bezahlen zu können. Und die Lage ab vom Schuss, also auf dem Land, mache es nicht einfacher. Eine Lösung für die Wirtschaft ist also noch nicht gefunden. „Aber wenn das länger unbenutzt rumsteht, macht’s das nicht besser“, sagt Zemann.

Heutzutage würden sich die Menschen unter anderem in Vereinsheimen treffen, die Zeiten für Lokale haben sich ihm zufolge geändert. Ohne eine echte Gastrofamilie sei es schwierig. Auf dem Markt gebe es „zurzeit leider sehr viele Hallodris“.

Bezüglich seiner beiden Pensionen berichtet Zemann, dass das Geschäft unter der Woche durchaus laufe – dank reisender Handwerker und Geschäftsleute. Die Zahl eincheckender Touristen liege jedoch nach wie vor deutlich unter dem Niveau der Vor-Corona-Zeit.

Wiedereröffnung zu riskant

Gute Nachrichten bleiben beim Blick ein paar 100 Meter weiter hinüber zum TuS-Gelände aus. Wie berichtet, hat das Vereinsheim „Das Clubhaus“, das David Grasse und Rodolfo „Rudi“ López im Dezember 2020 eröffnet hatten, ziemlich genau ein Jahr später schon wieder geschlossen. Die Wirte haben gekündigt.

„Die Pandemie und die Regularien haben dafür gesorgt, dass die Reservierungen zurückgingen und beispielsweise Weihnachtsfeiern von Firmen abgesagt wurden. Die Wirte sagen, ihnen ist eine Wiedereröffnung zu gefährlich. Es weiß keiner, wie sich die Corona-Lage ab März mit der Rückkehr des Spielbetriebs verändert“, berichtete TuS-Vorsitzender Hubert Merklein kürzlich im Interview mit unserer Zeitung.

Das Konzept mit internationaler und bayerischer Küche habe durchaus gepasst. Doch es war – ähnlich wie in der Wirtschaft im Landgasthof Constantin – ein mutiger Start in einer schwierigen Situation. In beiden Fällen offensichtlich zu schwierig. Beim TuS hofft man nun auf einen neuen Wirt im künftigen neuen Sportheim.

Grand Excelsior Hotel: Personal wandert ab

Es sind eben keine einfachen Zeiten, auch nicht für größere Hotels. Grand Excelsior Hotel München Airport – der Name klingt pompös, das Haus an der Schwaiger Ortsdurchfahrt ist es auch. Doch selbst das für den ländlichen Raum imposante Hotel, das früher unter den Namen Arabella und Sheraton firmierte, kann sich dem eigentlich doch so kleinen Virus nicht verwehren. Das Hotel, das nach vorübergehendem Leerstand seit August 2017 zur Unternehmensgruppe Bin Haider Holding aus den Vereinigten Arabischen Emiraten gehört, wurde vor Weihnachten geschlossen. Als Zeitpunkt für die Wiedereröffnung wurde auf der Homepage früh der 1. März genannt. Und seit Dienstag steht auch fest: Der Termin konnte eingehalten werden, auch wenn an Tag eins noch niemand eincheckte. Die Lage ist weiterhin nicht ganz unproblematisch.

Hatte gut zwei Monate geschlossen: das Grand Excelsior Hotel in Schwaig. © Heid

Nina Bahnan, Prüfungsleiterin und Vertreterin der Inhaber, berichtet, dass der Betrieb nicht nur wegen der pandemiebedingt ausgebliebenen Gäste vorübergehend geschlossen wurde. Im Personal habe es zudem viele Mütter gegeben, die ausgefallen seien. Und das bei einer 24-Stunden-Rezeption, die eben rund um die Uhr besetzt sein müsse.

Wie Bahnan sagt, haben sich im Laufe der Pandemie zahlreiche Mitarbeiter verabschiedet. Sie sind, ähnlich wie das auch schon im Kulturbereich zu beobachten ist, in pandemieresistentere Berufe gewechselt. Zum Re-Start stehen aktuell nur 16 Mitarbeiter – Ende 2019 waren es noch 34 – zur Verfügung. „Das ist nicht viel für ein großes Haus mit 169 Zimmern und 13 Tagungsräumen“, gesteht Bahnan. Sie hoffe auf Verstärkung, die es auch geben werde. Die Suche sei aber schwierig, weil eben viele abgewandert seien. Eine externe Firma übernehme aktuell die Nachtdienste.

Die Schließzeit hat man im Hotel für Wartungsarbeiten genutzt, die Lüftungssysteme wurden mit neuen Filtern ausgestattet. Der März soll einigermaßen überbrückt werden, bevor es im April wieder aufwärts gehen soll. Aktuell habe man gästetechnisch „ein bisschen Bewegung. Aber immerhin“, sagt Bahnan, der zufolge die Bar und das Hotelrestaurant „Zur Schwaige“ so zeitnah wie möglich wieder geöffnet haben sollen. Es hat bekanntlich auch für die Bürger aus der Umgebung auf, nicht nur für Hotelgäste. Auf der Speisekarte steht vor allem bayerische Küche. Am Ostermontag ist ein Re-Opening-Brunch geplant, wie Bahnan verrät. Weitere Brunch-Termine würden intern noch besprochen.

Hoffnung macht Bahnan unter anderem ein im Juni geplantes „Oktoberfest“ mit einer ortsansässigen Firma und deren mehr als 100 Mitarbeitern. Außerdem könnte die Messe bauma im Oktober in München Reisende anziehen, sofern sie denn stattfindet. „Und wir hoffen natürlich stark, dass das Oktoberfest ist“, ergänzt Bahnan. „Wir geben nicht auf und bleiben positiv, auch wenn wir alle einen negativen Test haben“, sagt sie lachend und kämpferisch zugleich.