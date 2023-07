„Warum können die nicht später mähen?“

Helfer bei der Tiersuche im Feld ärgert sich – Niederdinger Landwirt erklärt sein Handeln

Von Lea Warmedinger schließen

Josef Petz aus Freising hat sich in den vergangenen Monaten darum gekümmert, dass Rehkitze und Vogelnester von den Wiesen verschwinden, bevor diese gemäht werden. Der Rentner ärgert sich mächtig über Landwirte, die ihre Wiesen bereits in der Brut- und Setzzeit mähen und zuvor nicht absuchen lassen.

Niederding/Flughafen – Als er kürzlich mal wieder einen Landwirt beim Mähen sah, in diesem Fall einen Niederdinger, griff er frustriert zum Hörer und machte seinem Ärger im Gespräch mit unserer Zeitung Luft. Es geht um eine Wiese, gepachtet bei der Flughafen München GmbH (FMG). Bei ihr und dem Landwirt haben wir nachgefragt.

Bereits ein paar Tage vor Pfingsten habe der Niederdinger Landwirt seine Wiesen gemäht, erzählt Petz. Dabei sei ab April eigentlich Brut- und Setzzeit, in der Jungtiere wie Hasen oder Rehe in den Wiesen Schutz suchten. Brachvögel, Rebhühner, Fasane, Kibitze und Lerchen seien beispielsweise betroffen. Auch Greifvögel brüteten in den Wiesen. Wer dann mähe, riskiere den Tod all dieser Tiere.

„Die Auswirkungen zeigen sich erst, wenn man Geisen ohne Kitze umherlaufen sieht“, sagt Petz. Rehen ohne Kitz könne es sogar passieren, dass ihre Euter vollliefen und die Tiere daran verendeten. Bei Vögeln könne es ähnlich ausgehen: „Wenn ihr Nachwuchs nicht überlebt, machen sie eine Nachbrut“, so der Freisinger. „Dabei können sich etwa Fasane oder Rebhühner zu Tode brüten.“

Bei dem Niederdinger (Name der Redaktion bekannt) hat es seit Jahren keine toten Rehe gegeben, wie er selbst auf Nachfrage berichtet. „Wir fahren mit dem Bulldog um jede Wiese herum und stechen mit fünf bis sechs Gabeln mit Papiersack rein, damit es raschelt.“ Mit dieser Methode habe er zwei junge Hasen aus einer Wiese geholt. Kiebitze gebe es fast keine mehr. Grund dafür sei die Krähen-Plage. „Die schnappen sich die Küken“, sagt der Landwirt. „Das tut von Herzen weh.“ Der Niederdinger habe kein Interesse daran, Tiere totzumähen. „Man soll aus der Mitte heraus mähen, und das mache ich größtenteils auch“, versichert er.

Man kann die Tiere aber auch anders rechtzeitig aus dem Feld bringen: Landwirte, die ihre Wiesen mähen möchten, können beim Jagdschutz- und Jägerverband anrufen. Freiwillige wie Petz kommen dann frühmorgens und suchen mithilfe von Drohnen und Wärmebildkameras nach Tieren. Damit werden vor allem Rehe ausfindig gemacht. „Innerhalb von drei Stunden haben wir einmal fünf Kitze rausgeholt“, erzählt Petz.

„Warum können die nicht später mähen?“, fragt sich Petz. Ab dem heute beginnenden Juli gebe es keine Bedenken mehr, dann seien die Tiere groß und stark genug, um zu flüchten.

„Wir müssen Heu machen, wenn das Wetter schön ist“, sagt der Landwirt aus Niederding. Sein Heu verkaufe er für Pferde weiter. „Die wollen kräftiges Heu.“ Heuer sei das Gras frühzeitig schon „narrisch groß“ gewesen. Wenn es noch drei Wochen gelagert werde, leide die Qualität darunter. Für Petz handelt es sich dabei aber vielmehr um Gier. „Es ist jedes Jahr das Gleiche“, schimpft er. „Das ist Geldmacherei auf Kosten des Naturschutzes.“

Der Niederdinger Landwirt hat früher jedes Jahr erst ab 1. Juli gemäht, wie er selbst sagt. „Es gibt ein Kultur- und Landschaftsprogramm (Kulap). Wer da mäht, erhält eine Förderung von ein paar hundert Euro pro Hektar.“ Doch es gebe Auflagen. Und da es sich bei seinen gepachteten Wiesen um FMG-Fläche handle, scheide die Förderung laut Amt aus.

„Auf Ausgleichsflächen, die im Auftrag der FMG von Landwirten gepflegt werden, können keine Förderungen beantragt werden“, erklärt FMG-Sprecher Edgar Engert. Denn dabei handle es sich nicht um landwirtschaftliche Flächen, wie eben im Fall des Niederdingers. Doch: „Auf den verpachteten landwirtschaftlichen Flächen der FMG können, dürfen und werden Kulap-Förderungen beantragt.“ Das sei jedem Pächter selbst überlassen.