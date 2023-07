Oberding: Wasserwirtschaftsverband stellt im E-Werk Schweiger Bayernplan Energie vor

Von: Friedbert Holz

Am Wasserwerk an der Dorfen erklärte Franz Schweiger (2. v. l.) vom gleichnamigen E-Werk in Schwaig den interessierten Besuchern unter anderem Details zum Hochwassermanagement. © roland albrecht

Beim Tag der offenen Wasserkraft-Tür im E-Werk Schweiger in Schwaig wurde über die Energiequellen der Zukunft referiert und ein Forschungsprojekt vorgestellt.

Schwaig – „In den nächsten zwei Jahrzehnten wird in Bayern viel zu machen sein, ohne dass wir davor Angst haben sollten.“ Detlef Fischers sowohl aufrüttelnder als auch beruhigender Appell, deutlich mehr und schneller für den Klimaschutz zu arbeiten, traf beim Tag der offenen Wasserkraft-Tür im Elektrizitätswerk Schweiger in Schwaig auf interessierte Ohren.

Der Hauptgeschäftsführer des Verbands der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft stellte etwa 40 Gästen den Bayernplan Energie 2040 anschaulich vor. „Bayern will noch schneller klimaneutral werden als der Bund, der sein Ziel mit dem Jahr 2045 markiert hat“, so Detlef Fischer.

Auch wenn laut einer Umfrage immer noch viele glauben, dass es sich bei dem teilweise extremen Wetter nur um eine Laune der Natur handle: „Wir müssen uns ehrlich machen – und zwar jeder.“ Tatsächlich könne jeder mithelfen durch weniger Fliegen, weniger Heizen, weniger Autofahren. „Und es wird wohl schon bald zu einer Ressourcen-Schlacht kommen, um unseren geliebten Wohlstand und die viel zitierte Lebensqualität zu erhalten“.

Elektrizität, also Strom sei neben Biomasse und Wasserstoff die Energiequelle der Zukunft. „Dafür müssen wir auf allen Sektoren Gas geben, müssen so viel wie möglich elektrifizieren“, sagte Fischer in seinem Vortrag. „Und wir brauchen dazu den oft geschmähten Norden Deutschlands.“ Denn dort werde der meiste erneuerbare Strom produziert, einige Länder seien bereits fast Strom-autark. „Uns im Süden allerdings fehlen die Zuleitungen.“

Der Geschäftsführer des Wasserwirtschaftverbands brach zudem eine Lanze für die Wärmepumpe, die er neben vieler Photovoltaik-Flächen auch am eigenen Haus verbaut habe. „Aus 100 Prozent erneuerbarer Energie schafft sie mindestens 285 Prozent, oft sogar 500 Prozent Effektivität“, so Fischer. „E-Fuel im Vergleich dazu nur 13 Prozent.“

Hausherr Fritz Schweiger ermutigte die Gäste ebenfalls zum Klimaschutz, selbst im ganz Kleinen: „Die beste Kilowattstunde ist die, die nicht verbraucht wird.“ Auch in Oberding sei schon viel in diese Richtung geschehen, der Landkreis habe bei der Stromerzeugung bereits ein Ergebnis von 125 Prozent erreicht, produziere also im Plus. Auch die Dorfen, der kleine Fluss, an dem das E-Werk seinen Sitz hat, sei in einem guten ökologischen Zustand.

Beim Tag der offenen Wasserkraft-Tür konnten sich die Besucher ein vielfältiges Bild vom Thema machen. So erklärte Franz Schweiger unter anderem die Durchgängigkeit fließender Gewässer und führte die Besichtigung einer sogenannten Fischtreppe durch, auf der sich Fische entgegen der Strömung bewegen können. Andreas Hartl von den Fliegenfischerfreunden Dorfen referierte über das artenreiche Leben in diesem Gewässer. Auch das Hochwasser-Management und die Notstromversorgung kritischer Infrastrukturen waren Thema. Dazu war eigens Referent Giuseppe Poleo von der Bergischen Universität Wuppertal angereist.

Aus München waren die beiden jungen Wissenschaftler Joachim Ferstl und Simon Koderer gekommen. Sie stellten das Projekt InDEED vor. Gemeinsam mit der Universität Bayreuth, der Stiftung Umweltenergie-Recht und Partnern aus der Energiewirtschaft wie etwa dem E-Werk Schweiger entwickelt die Forschungsstelle Energiewirtschaft nämlich eine Lösung, um die Herkunft von angeblich grünem Strom transparent nachzuweisen. Damit soll die regionale Erzeugung hervorgehoben werden.

„Mittels manipulationssicherer Herkunftsnachweise ist es möglich, Verbrauchern aufzuzeigen, wann sie von wem wirklich saubere Elektrizität erhalten haben“, erklärten die Forscher. „Das schafft Vertrauen und Mehrwert für alle Beteiligten.“