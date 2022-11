Oberdinger Winterzauber feiert Premiere

Von: Markus Schwarzkugler

„Es kamen Wagen voller Geschenke zusammen. Das war super-, super-, supergeil“, sagt Seniorenreferent Christian Kaiser über die Wunschbaum-Aktion im vergangenen Jahr. © privat

In Oberding gibt es nun einen weihnachtlichen Markt. An diesem Wochenende feiert er seine Premiere.

Oberding – Vier Stände, eine Premiere: In Oberding findet am Bürgerhaus am Sonntag, 13. November, ab 14 Uhr zum ersten Mal der Oberdinger Winterzauber statt. Der weihnachtliche Markt wird von der Ortsgemeinschaft, einem Verein, veranstaltet. Mittlerweile eine beliebte Größe ist die Wunschbaumaktion der Gemeinde. Laut Seniorenreferent und Gemeinderat Christian Kaiser geht sie bald in die nächste Runde.

Doch zunächst zum Winterzauber, und auch bei ihm ist Kaiser eine treibende Kraft hinter den Kulissen. „Der Ortsverein hatte die Idee dazu“, berichtet er. Corona habe zuletzt viele Treffen verhindert, umso schöner sei nun ein solcher Markt, den es in der Form im Ort noch nicht gegeben habe. „Es wird vier Standl geben, und wir stellen einen Christbaum auf“, kündigt Kaiser an.

Neben der Ortsgemeinschaft sind auch die Ministranten mit einem Stand vertreten. Sie veräußern Selbstgebasteltes auf Spendenbasis. Von 14.30 bis 16.30 Uhr ist ein Kinderprogramm geplant, die Kindergruppe bietet zum Beispiel ein nettes Kinderbasteln an. Die Erwachsenen können sich derweil schon mit weihnachtlicher Deko eindecken, zum Beispiel mit Adventskränzen. Für den Gaumen geboten werden Gegrilltes, Waffeln, Bratäpfel, Kaffee, Kinderpunsch und Glühwein.

Großer Beliebtheit, wohl auch heuer, erfreut sich die Wunschbaumaktion am Seniorenzentrum. Die Idee dahinter: Die Bewohner hängen ihren Weihnachtswunsch an den Wunschbaum, die Bürger holen die Zetterl ab und erfüllen die Wünsche. Laut Kaiser ist erstmals auch die Gruppe des betreuten Wohnens dabei. „Auch sie sollte bedacht werden“, sagt Kaiser, der ins Schwärmen gerät: „Das letzte Mal war der Baum nach 36 Stunden leer.“ Immerhin hingen daran 60 bis 70 Seniorenwünsche. „Und die Wünsche der Demenzkranken wurden vom Personal aufgeschrieben“, erinnert sich Kaiser zurück, der auf Facebook binnen zwei Tagen rund 200 Bürgeranfragen zur vergangenen Aktion gehabt habe. „Es kamen Wagen voller Geschenke zusammen. Das war super-, super-, supergeil“, sagt er immer noch begeistert.

Ab dem ersten Advent, also dem 27. November, können die Bürger die Wunschzetterl in Sternenform vom Baum holen. Erfüllt werden können die Wünsche dann bis zum 23. Dezember – die Geschenke einfach am Eingang ablegen.