In Erding treffen sich rund 1000 deutsche Leichtathleten

Seniorenmeisterschaften

Die Semptstadt ist wieder einmal der Mittelpunkt der deutschen Leichtathletikszene.

Erding – Sechseinhalb Meter Anlauf nach außen brauche sein Athlet, schrieb der Cheftrainer von Bayer Uerdingen. Schließlich springe sein 75-jähriger Schützling noch im Straddle. „Das bringen wir hin“, sagt Kerstin Weber vom TSV Erding, der am Wochenende die deutsche Leichtathletik-Seniorenmeisterschaften ausrichtet.

Rund 1000 Sportler und Sportlerinnen werden im Sepp-Brenninger-Stadion ihre Meister küren. „Die Altersklassen gehen von der AK 35 in Fünferschritten bis zur AK 85/90“, erzählt Weber. Da sei es auch kein Wunder, dass Athleten noch den Straddle springen, zu Deutsch laut Wikipedia auch „Parallelwälzer“ genannt, „da der Springer sich dabei bäuchlings über die Latte wälzt“. Bis 1968, als ein gewisser Dick Fosbury, mit seinem gleichnamigen Flop daherkam, war der „Tauchwälzer“ die geläufige Hochsprungtechnik. Also auch in Melbourne und Rom, wo Almi Brömmel 1956 und 1960 bei den Olympischen Spielen dabei war.

Die 87-Jährige vom TSV 1860 München ist die wohl prominenteste Teilnehmerin der Erdinger Wettkämpfe. „Aber es sind auch einige aktuelle Seniorenwelt- und Europameister dabei“, erzählt Weber, die sich auf einen Sportler ganz besonders freut: Sören Voigt war lange Zeit für den TSV Erding aktiv, ehe es ihn nach Sachsen zog. Inzwischen startet er für die LG Meißen. In Erding wird er in der M 45 im Diskuswurf und beim Kugelstoßen antreten. „Es werden seine letzten Wettkämpfe sein. Sörens Frau bekommt ihr zweites Kind. Da wird dann die Zeit fürs Training fehlen“, weiß die TSV-Trainerin aus den Gesprächen mit ihrem alten Spezl.

Denn ohne Training schafft es niemand zu einer DM. Dafür sorgen schon die strengen Nominierungsweiten und -zeiten. Und so dürfen sich die Erdinger zwei Tage voller Finalläufe freuen. In jedem Lauf geht es um Medaillen. „Vorläufe würden wir nicht auch noch hinbringen“, sagt Weber und erzählt vom straffen Zeitplan am Samstag und Sonntag. „Es geht um 9 Uhr morgens los und endet jeweils gegen 18.30 Uhr.“

Die Läufe starten quasi im Minutentakt. „Für die Siegerehrungen haben wir extra einen Platz auf der Tribüne hergerichtet. Sie finden ja sonst auf der Zielgeraden statt, aber die brauchen wir ja jede Minute“, so Weber. Der TSV sei als Ausrichter von bayerischen Meisterschaften schon einiges gewohnt, „aber die Deutschen sind schon noch eine ganz andere Nummer“ – und auch nicht zu vergleichen mit den deutschen Mehrkampfmeisterschaften, die der TSV 2003 ausgerichtet hat.

Der Deutsche Leichtathletikverband (DLV) wolle zum Beispiel ausschließlich ausgebildete Kampfrichter im Innenraum haben und schickt zudem selbst zwölf DLV-Leute, die quasi als Ober-Schiedsrichter über die einzelnen Wettbewerbe stehen. „Bei der Bayerischen hast du einen für alle Wurfdisziplinen, bei der DM jeweils einen für Kugel, Hammer, Diskus und Speer“, erklärt Weber, die sich aber auf ihr gutes Netzwerk an Kampfrichtern – rund 160 werden benötigt – und Helfern verlässt.

Weil die Wettbewerbe bereits um 9 Uhr beginnen, müssen die Ehrenamtlichen schon am Freitagabend vor Ort sein und den Frühstartern die Startunterlagen tags zuvor schon bereitstellen – Mondschein-Check-In gibt’s halt nicht nur am Erdinger Flughafen, sondern auch im Sepp-Brenninger-Stadion.

Und die Rundum-Versorgung? Für 1000 Athleten und ihre Angehörigen würden andere einen Caterer die Arbeit machen lassen. Der TSV Erding nimmt das selber in die Hand. „Wir haben gut eingekauft“, sagt Weber mit der Erfahrung aus unzähligen Events und dem Wissen, dass die Mamas der Erdinger Nachwuchsathleten wieder genügend Kuchen machen werden. Aber selbst Kerstin Weber gibt zu: „Da wartet schon eine Mammutaufgabe auf uns.“

Deswegen reißt sich auch offenbar niemand um die Ausrichtung solcher Meisterschaften, wie einem Fachbeitrag auf leichtathletik.de zu entnehmen ist. Darum hat auch Jochen Schweitzer beim TSV nachgefragt. Dieser ist Erdinger und zugleich DLV-Vize. „Erding ist ein gutes Pflaster für die Leichtathletik mit einem bewährten Ausrichterteam“, das neben vielen Meisterschaften auch das Precamp für den deutschen Nationalkader vor der EM in München organisierte. Der TSV werde auch diese Veranstaltung gemeinsam mit dem Bayerischen Leichtathletik Verband wuppen, ist er sich Schweitzer sicher, der auch den Wert der Veranstaltung für die Semptstadt betont: „Rund 2500 Leute werden als Gäste in Erding sein.“

Viele seien mit Wohnwagen angereist, erzählt auch Weber, die übrigens eine Empfehlung des DLV nicht beherzigen wird. „Wir werden keine Eintrittspreise verlangen. Da reisen oft die Angehörige mit. Die kommen aus Hamburg, Berlin oder sonst woher. Denen wollen wir nicht auch noch drei oder noch mehr Euro abknöpfen. Die sollen sich lieber beim Wirt hier noch eine Halbe kaufen und unser Essen genießen.“ Apropos Weit- und Nahreisende: Aus dem Landkreis Erding ist laut Weber nur ein Starter dabei. Dieter Heimstädt, Lehrer am Anne-Frank-Gymnasiusm. Er wird über 100, 200 m flach und 100 m Hürden und im Weitsprung starten und hat gute Titelchancen. Die Ambitionen des eingangs erwähnten Straddle-Springers sind nicht bekannt. Aber er wird gute Voraussetzungen bekommen. Dafür werden alle sorgen: Uerdinger und Erdinger.

