„Am Schlehbach“ läuft’s

Von: Klaus Kuhn

Eher symbolisch bei den Massen an zu bewegenden Baustoffen: Erhard Huber, Stefan Weiherer, Stephan Kratzer, Bürgermeisterin Nicole Schley, Harald Baumann und Gregor Schober (v. l.) beim Spatenstich am Ottenhofener Neubaugebiet. © Klaus Kuhn

In Ottenhofen wird gebaut, der Startschuss ist erfolgt.

Ottenhofen – Bürgermeisterin Nicole Schley (SPD) machte ein fröhliches Gesicht: „Für mich ist das schon ein großer Moment“, bekannte sie am Mittwoch auf der Baustelle für die Erschließung des Neubaugebiets „Am Schlehbach“. Ottenhofens Gemeinde-Chefin hatte einen offiziellen ersten Spatenstich organisiert und meinte: „Die Leute haben jetzt wirklich lange und geduldig gewartet, dass sie endlich kaufen und bauen können.“

Tatsächlich hatte es immer wieder Verzögerungen im Bauleitverfahren, zuletzt wegen der Erschließung, gegeben. Es war zugleich der regelmäßige Besprechungstermin, sodass neben Bauamtsleiter Erhard Huber auch Adrian Mehringer gekommen war, der für die Gemeinde die technische Seite der Baustelle weiter betreuen wird. Dazu war Harald Baumann als Vertreter des Erschließungsträger Bayerngrund gekommen, mit dem die Gemeinde, wie berichtet, einen Geschäftsbesorgungsvertrag geschlossen hat. Stephan Kratzer vertrat als Bereichsleiter die Baufirma Swietelsky aus Ebersberg. Gregor Schober kam von Wipfler Plan, das Büro hat die Tiefbauplanung erstellt.

Tief hinunter muss Stefan Weiherer vom Abwasserzweckverband, denn er ist Maßnahmenbetreuer für dieses große Baugebiet, und er muss jetzt den Anschluss von 75 Bauparzellen organisieren. So groß ist das Neubaugebiet nämlich, dessen gesamte Erschließung jetzt in einem Zug durchgezogen wird.

Als Schley sagte, dass im Mai des kommenden Jahres die ersten hier wohl ihren Traum vom eigenen Haus werden realisieren können, bekamen die übrigen Teilnehmer doch etwas Sorge. Zwar wollte niemand diesen Termin infrage stellen, aber gleich mehrere verwiesen darauf, dass man am Anfang stehe und Überraschungen nicht ausschließen könne.

Die Schaufeln der Offiziellen wirkten ziemlich symbolhaft angesichts der Massen, die tatsächlich bewegt werden: Aktuell rollen täglich 70 Lastwagen mit je rund zwölf Tonnen Material auf die Baustelle, um einen vernünftigen Unterbau für die Straßen herzustellen.

Jetzt geht es in der Gemeinde an die Ausschreibung der Bauparzellen zum Verkauf. In einem ersten Anlauf sollen es 25 sein. Die Gemeinde hatte immer schon klar gestellt, dass sie das Baugebiet nicht auf einmal bebauen lassen will, auch um eine Überlastung der kommunalen Infrastruktur wie Kindergärten zu vermeiden.

Der Gemeinderat hat einen Kriterienkatalog erstellt, der Menschen aus Ottenhofen mehr Punkte gibt. Früher nannte man das „Einheimischenmodell“, aber das darf in der Form nach EU-Recht nicht mehr sein, weshalb der Rat hier in mehreren Sitzungen einen rechtskonformen Weg hat suchen müssen. Die ersten Parzellen sollen noch heuer verkauft werden, damit die Gemeinde auch die Verbindlichkeiten aus den Erschließungskosten bald anfangen kann abzutragen.