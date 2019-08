Am Schlehbach: Ottenhofen hofft auf schnellen Bebauungsplanbeschluss

Der Entwurf für den Bebauungsplan Am Schlehbach liegt aus. Die Gemeinde Ottenhofen hofft auf einen schnellen Bebauungsplanbeschluss. Zum Problemfall könnte die geplante Brücke werden.

Ottenhofen– Was derzeit hauptsächlich ackerbaulich genutzt wird, soll sich in den kommenden Jahren Stück für Stück in ein Wohngebiet verwandeln. Mit dem Baugebiet Am Schlehbach schafft die Gemeinde Ottenhofen in drei Abschnitten Wohnraum insbesondere für Familien.

Eine weitere Hürde dorthin hat die Gemeinde jetzt genommen. Der Bebauungsplan wurde öffentlich ausgelegt und die Träger öffentlicher Belange beteiligt. Fast zwei Stunden lang hat die Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen im Gemeinderat gedauert. Bei dieser vorzeitigen Beteiligung wurde schon einmal abgefragt, wo es haken könnte. So hat die Gemeinde mehr Zeit, um darauf zu reagieren.

Am Schlehbach: Bebauungsplanentwurf liegt derzeit aus

Bürgermeisterin Nicole Schley (SPD) berichtet im Gespräch mit unserer Zeitung, dass der Planer die beschlossenen Änderungen eingearbeitet hat. Bekannt gegeben wurde dies im aktuellen Amtsblatt. Der gebilligte und zur Auslegung bestimmte Entwurf des Bebauungsplans liegt ab heute bis einschließlich 30. September aus – in der VG Oberneuching zu den üblichen Öffnungszeiten (montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr, mittwochs auch von 14 bis 18 Uhr) sowie online auf www.vg-oberneuching.de.

Durch die vorzeitige Beteiligung vermutet Schley, dass bei der jetzigen Auslegung nicht mehr viele Einwände oder Hinweise kommen werden. „Hoffentlich können wir schon nach dieser Auslegung den Bebauungsplanbeschluss fassen, das wäre zeitlich ein Traum“, sagt Schley, die insgesamt zufrieden ist: „Wir sind gut im Zeitplan.“

Anfang 2020 könnten dann der Straßen- und Leitungsbau beginnen

Ihren Worten zufolge hat bereits ein Spartengespräch unter anderem mit dem Erschließungsträger Bayerngrund, mit der SEW Stromversorgungs-GmbH und dem Abwasserzweckverband (AZV) Erdinger Moos stattgefunden. Auch mit den Planern habe man noch einige Details besprochen.

Läuft alles nach Plan, will die Kommune Ende des Jahres an die Ausschreibung gehen, Anfang 2020 könnten dann der Straßen- und Leitungsbau beginnen. Bis dahin will Schley auch klären, wie genau die Grundstücke vergeben werden sollen. Geplant ist eine Bepunktung der Bewerber im Sozialmodell, mit dem man vor allem junge Familien unterstützen möchte. Diese Bepunktung müsse noch geklärt werden, um eine vernünftige Reihung hinzubekommen. „Hoffentlich können wir Ende des Jahres starten. Der Vergabeprozess dauert sicher drei bis vier Monate, das ist nicht innerhalb von einer Woche vorbei“, erklärt Schley. Bewerben kann man sich also noch nicht, lediglich eine Interessentenliste gibt es.

Am Schlehbach entstehen insgesamt 75 Parzellen

Insgesamt werden im Baugebiet im Westen von Ottenhofen – das Plangebiet umfasst rund 5,7 Hektar – 75 Parzellen entstehen. In drei Bauabschnitten soll das Areal über mehrere Jahre hinweg realisiert werden. Geplant ist eine Mischung aus Doppel-, Einfamilien- und Mehrfamilienwohnhäusern.

Ein Thema bei der jetzigen Auslegung war laut Schley das Rückhaltebecken im Nordosten des Gebiets. „Der Schlehbach ist hochwassergefährdet im unteren, bebauten Bereich. Dort ist er teilweise sehr eng mit Mauern begrenzt worden“, erklärt Schley. Damit die Unterlieger keine Probleme bekommen, ist diese Drossel in Form eines Rückhaltebeckens und zusätzlich für jedes Grundstück eine Zisterne vorgeschrieben. „Wir finden, es ist sehr zeitgemäß, dass man mit dem Wasser gut umgeht, das Oberflächenwasser zum Beispiel fürs Gartengießen sammeln kann“, sagt Schley.

Im Norden will die Kommune eine Brücke über den Schlehbach errichten

Auch die Bahn hatte einen Hinweis parat: „Wir sollen möglichst den zweigleisigen Ausbau beachten“, berichtet Schley und stellt fest: „Dabei gibt es ja noch nicht mal eine Planfeststellung.“

Auf der anderen Seite könnte die Bahn der Gemeinde bei der Planung einer Brücke auch einen Strich durch die Rechnung machen. Im Norden wollte die Kommune eine Brücke über den Schlehbach zum Spielplatz und zum angrenzenden Baugebiet errichten, auch um eine gewissen Durchlässigkeit zu erreichen. Denn im Osten und im Süden bestehen bereits Wege in die jeweiligen Baugebiete. An der schmalsten Stelle des Schlehbachs hätte sich die Brücke aus Kostengründen angeboten – dieser Bereich liege aber teilweise auf dem Grund der Bahn, und die sage nein, berichtet Schley.

Schley: „Da muss der Gemeinderat überlegen, ob wir die Brücke überhaupt machen“

Hier hätte es eine kleine Brücke für etwa 30 000 Euro getan. An der nächstmöglichen Stelle müsste die Brücke eine um einiges größere Strecke überspannen. „Da muss der Gemeinderat überlegen, ob wir die Brücke dann überhaupt machen“, sagt die Bürgermeisterin. „Ich fände es aber schade, wenn die Leute außen rum gehen müssten.“