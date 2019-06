Archäologen graben am Schloss Ottenhofen

Am Schloss Ottenhofen wird bald gegraben. Vermutet wird, dass Überreste alter Gebäude zu finden sind.

Gemeinderat vergibt Untersuchung

Am Schlossgelände in Ottenhofen werden die Archäologen tätig: der Gemeinderat vergab den Auftrag an eine Fachfirma für etwas über 11 000 Euro.