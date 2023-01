Reithofener Maibaum: Auch die letzten sechs Meter sind jetzt gefallen

Von: Henry Dinger

Mit Maschinen- und Muskelkraft legten Mitglieder der Feuerwehr und des Diana-Schützenvereins den verbliebenen Stamm des Maibaums in Reithofen um. Das ging recht schnell über die Bühne. Dafür wurde später ausdauernd gefeiert. © Dinger

Von der Senkrechten in die Waagerechte kam der Reithofener Maibaum am vergangenen Samstag. Es waren ohnehin nur noch etwa sechs Meter vom einst stolzen Stangerl übrig, denn ein Großteil des Stammes wurde schon 2019 gestutzt.

Reithofen – „Das haben wir damals wegen der Verkehrssicherungspflicht so entschieden. Wir wollten auf Nummer Sicher gehen, außerdem hätte das Gutachten auch wieder Geld gekostet“, sagt Thomas Huber, Kommandant der Feuerwehr Reithofen-Harthofen.

Seine Kameraden und die Diana-Schützen Reithofen haben schon einen neuen Baum umgeschnitten. Er kommt am 15. April zum Stüberl im Hof von Martin Seidl und wird am 30. April aufgerichtet. „Zum einen stellen wir da nicht mit den Nachbarn gleichzeitig auf, zum anderen ist das ein Sonntag, da können direkt wir in den Mai feiern“, erklärt Feuerwehr-Schriftführer Johannes Huber. Der Stüberl-Betrieb geht am 14. April los, was in den danach folgenden 14 Tagen passiert, wird noch bekannt gegeben.

In den kommenden Wochen und Monaten werden nun die handgemalten Tafeln und Zunftzeichen restauriert. „Darum kümmert sich unser Ehrenvorsitzender Josef Neumaier gemeinsam mit vielen Frauen aus dem Ort“, sagt Johannes Huber.

Das alte Stangerl wurde 2016 aufgestellt und sollte eigentlich bereits 2021 ersetzt werden, diesen Plan hatte jedoch das Corona-Virus durchkreuzt. Der Rest-Stamm wird nun zu Tisch und Bank umgearbeitet, die vor dem neuen Baum ihren Platz finden werden.