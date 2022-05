Mehr als eine halbe Million Euro für 450 Quadratmeter

Von: Klaus Kuhn

Die Erschließung des Neubaugebiets „Am Schlehbach“ in Ottenhofen ist in vollem Gange. Die Grundstückspreise, welche die Gemeinde fordern muss, erschreckten aber etliche Gemeinderäte. © Klaus Kuhn

Ottenhofens Gemeinderat ist schockiert: Selbst der reduzierte Preis für die Baugrundstücke „Am Schlehbach“ erscheint vielen Räten so hoch, dass sie die Gefahr sehen, dass Einheimische sich das niemals leisten können.

Ottenhofen – Der Gemeinderat Ottenhofen hat die Zahl der Grundstücke im Neubaugebiet „Am Schlehbach“, die jetzt auf den Markt gebracht werden sollen, um fünf auf 20 reduziert. Hintergrund ist eine Erfahrung, die Ottenhofen mit anderen Kommunen, die nach einem Sozialmodell Grundstücke vorzugsweise für Einheimische bereitstellen möchten, machen musste: Selbst der reduzierte Preis für die Baugrundstücke erschien vielen Gemeinderäten dermaßen hoch, dass sie die Gefahr sahen, dass Einheimische sich das niemals leisten können.

Zwar meinte auch Bürgermeisterin Nicole Schley (SPD), dass der Bedarf da sei. Sie erkannte aber die Stimmung im Gemeinderat. Grundstückspreise von teilweise deutlich über einer halben Million Euro bei 450 Quadratmetern oder ähnlichen Größenordnungen hatte das von der Gemeinde beauftragte Fachbüro errechnet.

Baugebiet „Am Schlehbach“ in Ottenhofen: Aufgeteilt in drei Bauabschnitte

Es ist noch gar nicht so lange her, da stand auch in Oberding Bürgermeister Bernhard Mücke einigermaßen verzweifelt vor der Bürgerversammlung und musste zugeben: „Wir dürfen nicht anders.“ Genauso ging es jetzt dem Ottenhofener Gemeinderat, dem gar nicht wohl war bei der Durchsicht der Vorlage.

Wie berichtet, hatte die Gemeinde das Neubaugebiet, für das zurzeit die Erschließung läuft, in drei Bauabschnitte aufgeteilt. Der erste Abschnitt war zunächst mit dem Löwenanteil der Grundstücke, nämlich 25, ausgewiesen worden. Für diese 25 Grundstücke hatte auch das Büro die Wertermittlung vorgenommen. Diese darf nicht zu alt sein, das sehen die Bestimmungen vor. Der jetzige Beschluss des Gemeinderats bedeutet daher zwingend, dass für die fünf herausgenommenen Grundstücke später eine neue Wertermittlung in Auftrag gegeben werden muss. Schley hatte das Gremium darauf aufmerksam gemacht, der Gemeinderat ist dieses Risiko bewusst eingegangen.

Baugebiet „Am Schlehbach“ in Ottenhofen: Notaverträge sollen noch heuer geschlossen werden

In einer Arbeitssitzung hatten die Räte darüber hinaus die von einem Rechtsanwalt durchgesehenen Bestimmungen für die Grundstücksvergabe noch einmal bearbeitet. Politisch zu gestalten gab es hier nichts. Doch das Zuhörerinteresse war erheblich. Offenbar wollten etliche wissen, mit was sie finanziell rechnen müssen. Einzelheiten werden aber erst noch amtlich bekannt gegeben, und zwar schon bald im nächsten Amtsblatt, kündigte Schley weiter an.

Sie wollte ein wenig aufs Tempo drücken, denn die Notarverträge für die Grundstücksverkäufe sollten möglichst noch in diesem Jahr unter Dach und Fach gebracht werden. Ob das gelingt, wird sich noch zeigen.

Wer in diesem von der Gemeinde aufgelegten Programm ein Grundstück erwerben möchte, muss eine ganze Reihe von Kriterien erfüllen. Dazu gehört, dass man bestimmte Einkommens- oder Vermögensgrenzen nicht überschreiten darf. Beispielsweise darf das Vermögen nicht höher sein als der Wert des Grundstücks. Es gilt, wie in anderen Gemeinden, ein Punktesystem, wobei Familien mit Kindern besonders gefördert werden.

