Baugebiet „Am Schlehbach“: Weit mehr Interessenten als Grundstücke

Von Klaus Kuhn schließen

Das Baugebiet „Am Schlehbach“ im Ottenhofen entsteht gerade. Bauwerber gibt es dafür genug. Die Zahl der Interessenten übersteigt die vorhandenen Grundstücke extrem.

Ottenhofen – Beim Ottenhofener Baugebiet „Am Schlehbach“ sind alle Baufirmen im Zeitplan. „Die Gutachterin berechnet gerade den Preis für die Grundstücke, denn das darf nicht älter sein als vier Wochen“, erklärte Bürgermeisterin Nicole Schley (SPD) in der Bürgerversammlung am Freitagabend. Am 26. April werde der Gemeinderat die entscheidenden Schritte beschließen, was die Ausschreibung angeht. In sieben Jahren werde die Gemeinde dann den zweiten Bauabschnitt angehen, was den Verkauf angeht.

Zum Baugebiet „Am Schlehbach“ gab es auch die meisten Bürgeranfragen. So wollte ein Besucher wissen, ob es eine Modellrechnung gebe, an der sich die Bauwerber orientieren könnten für ein durchschnittliches Haus in diesem Neubaugebiet, vor allem vor dem Hintergrund der bekannten Baupreissteigerungen.

Es müsse doch möglich sein, dass Interessenten abschätzen, ob sie sich das leisten können. Die Bürgermeisterin musste abwinken, so etwas gebe es nicht. Das sei auch nicht die Baustelle der Gemeinde: „Wir können nur sagen, was der Baugrund kosten wird.“

Sofort wurde nachgefragt, ob es hierfür wenigstens einen Anhaltspunkt gibt. Schley erinnerte daran, dass in der Ortsmitte schon 1250 Euro pro Quadratmeter aufgerufen worden seien. „Aber wir haben günstig eingekauft“, beruhigte sie. Und dann dürfe die Gemeinde einen sogenannten Sozialbonus von 30 Prozent gewähren.



Wer davon profitiere, der müsse bestimmte Kriterien erfüllen wie etwa ein Einkommen, das bei einer vierköpfigen Familie 120 000 Euro brutto seine Grenze habe. Das Vermögen, das die Familien haben, dürfe den Grundstückswert nicht übersteigen. „Das muss man dann selbst sehen. Wir schaffen nur die Möglichkeit, Baugrund zu kaufen.“

Eine dreistellige Zahl an Interessenten stünden auf der Liste, berichtete Schley und erklärte: „Jetzt ist der Bedarf da, weil es etliche Jahre nichts gegeben hat.“ 14 Baugrundstücke werden im ersten Bauabschnitt frei gegeben. Das gab freilich etwas Unruhe. Zu klar war die Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage.

Das sah auch die Bürgermeisterin, die auf den Zeithorizont von 15 Jahren verwies, auch wenn die meisten Grundstücke, auf welche die Gemeinde zugreifen könne, jetzt auf den Markt gebracht werden. Sie wollte ausdrücklich nicht ausschließen, dass es in den nächsten Jahren auch wieder Grund gibt.

Das nicht zu leugnende Größenwachstum der Gemeinde warf eine Frage auf, die etwa in Berglern schon mit der Ansiedlung eines Vollsortimenters beantwortet worden ist: die der Nahversorgung. Hierzu wartete die Rathauschefin mit einer kleinen Überraschung auf: „Es gab mehrere Anfragen.“ Konkret sei aber niemand geworden, und die Bürgermeisterin gab sich wegen der Nähe zu Markt Schwaben auch vorsichtig: „Ich glaube, dass sich ein Supermarkt in Ottenhofen schwer tun würde.“

klk