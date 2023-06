Herdweg: Ottenhofen hält an Klage fest

Von: Veronika Macht

Teilen

Der Bauausschuss hat die Rücknahme der Klage für ein Bauvorhaben an der Isener Straße abgelehnt (Symbolbild). © David-Wolfgang Ebener/dpa

Der Bauausschuss der Gemeinde Ottenhofen hat die Rücknahme der Klage für ein Bauvorhaben an der Isener Straße abgelehnt.

Ottenhofen – Sind in Herdweg Erschließung und Brandschutz gesichert oder nicht? Diese Frage wollte die Gemeinde Ottenhofen gerichtlich klären lassen und hat gegen die Entscheidung des Landratsamts, das bei drei Bauvorhaben an Moosweg, Quellenweg und Isener Straße das gemeindliche Einvernehmen ersetzt hatte, Klage eingereicht. Kürzlich hat das Bayerische Verwaltungsgericht München die Klagen an Moosweg und Quellenweg abgewiesen. Bei der Isener Straße hatte das Gericht der Kommune nahegelegt, die Klage zurückzuziehen (wir berichteten). Ottenhofen will aber daran festhalten.

Im Bauausschuss am Dienstag erklärte Simon Wiethaus aus dem Bauamt, dass seitens des Gerichts angeraten wurde, die Anfechtungsklage gegen den Vorbescheid zur Errichtung eines Wohnhauses mit zwei Wohneinheiten und Doppelcarport an der Isener Straße zurückzuziehen. Der Grund: Die bauplanungsrechtliche Erschließung für das Bauvorhaben sei gesichert.

Hierfür reiche der Weg von drei Metern Breite, und auch die Löschwasserversorgung sei mit einer Entfernung von 140 Metern sichergestellt. „Aus bauplanungsrechtlicher Sicht kann man dem also zustimmen“, sagte Bürgermeisterin Nicole Schley (SPD).

Andreas Lippacher (FWO) hatte mit dem Ausgang der Klagen so seine Probleme. „Wie kann das Gericht so eindeutig urteilen, während wir so eindeutig sicher sind, dass wir klagen müssen? Das verstehe ich nicht. Da muss man ernsthaft über unsere Beratung nachdenken“, monierte Lippacher und ergänzte: „Für mich ist es ein absolutes No-Go, dass wir unsere Bürger mit Klagen überhäufen, wo überhaupt keine Aussicht auf Erfolg besteht. Das ist für mich beschämend.“

„Beschämend ist das nicht, und ich wehre mich dagegen, dass wir irgendjemanden mit Klagen überhäufen“, konterte Schley. Der Gemeinderat habe gemeinsam beschlossen, in Herdweg „eine geregelte Zukunft“ zu gestalten. Man wollte „Baurecht schaffen, aber in geregelten Bahnen und für alle gleich“. Dazu gehöre auch, dass „irgendwer eine Entscheidung treffen muss, ob die Erschließung gesichert ist oder nicht“.

Geschäftsleiterin Andrea Knauer ergänzte, dass der Grund für die Klagen unterschiedliche Aussagen des Landratsamts gewesen seien. So sei laut einem Schreiben die Erschließung nicht gesichert, die Behörde habe gar mit Nutzungsuntersagung gedroht. Andererseits seien gleichzeitig Baugenehmigungen erteilt worden, was bedeute, dass die Erschließung eben doch gesichert sei. Laut Schley wurde besagtes Schreiben bisher nicht zurückgenommen, die Nutzungsuntersagung hänge noch in der Luft. „Und da lavieren wir uns so durch, aber da ist nicht zufriedenstellend“, so Schley.

Eben darum wollte die Gemeinde die Erschließungsfrage geklärt haben, eine Antwort gab es vom Gericht, wie berichtet, aber nicht. „Final hat uns also keiner gesagt, ob es jetzt gesichert ist oder nicht. Wir sind genauso schlau wie vorher“, meinte die Bürgermeisterin, wobei Knauer ergänzte, dass die Urteilsbegründung noch fehle. „Inwieweit da Aussagen zur bauplanungsrechtlichen Erschließung drin stehen, muss man abwarten“, sagte sie. Immerhin dauere es bis zu fünf Monate, bis die Begründung die Gemeinde erreiche – im Fall der Isener Straße auch nur, wenn die Gemeinde die Klage nicht zurücknimmt.

Und die Rücknahme sei zu empfehlen, sagte Wiethaus; „Das Gericht hat signalisiert, dass der Bereich bauplanungsrechtlich erschlossen ist. Dem sollte der Gemeinderat auch nachkommen. Es ist nicht sinnvoll, sich da noch mal auf einen anderen Standpunkt zu stellen.“

Am Ende waren nur Verena Stadler und Siegfried Heuwieser (beide CSU) dafür, die Klage zurückzuziehen. Die restlichen fünf Mitglieder des Bauausschusses stimmten dagegen. „Das ist überraschend“, kommentierte Schley.

Immerhin werde diese Entscheidung weder positive noch negative finanzielle Auswirkungen für die Gemeinde haben, nach denen Dieter Heckel (FWO) fragte. Ottenhofen sei rechtsschutzversichert, antwortete Knauer. Die Selbstbeteiligung sei immer die gleiche.