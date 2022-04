Mit Förderung der Regierung: Ottenhofen blüht auf

Von: Veronika Macht, Klaus Kuhn

Der eine oder andere Löwenzahn findet sich bereits auf dem Schlossplatz in Ottenhofen. Er soll jetzt zu einem Teil in eine Blühfläche verwandelt und damit eine Bienenweide werden. © Vroni Macht

Als einzige Kommune aus dem Kreis Erding ist Ottenhofen beim „Blühpakt“ Bayern dabei. Jetzt sollen 1000 Quadratmeter Fläche insektenfreundlich gestaltet werden.

Ottenhofen – Die Gemeinde Ottenhofen ist als einzige Kommune im Landkreis Erding dabei: Sie bekam den Zuschlag für den vom Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz aufgelegten „Blühpakt“ Bayern, bei dem 100 Gemeinden bayernweit ein sogenanntes Starterkit mit finanzieller Schützenhilfe in Höhe von 5000 Euro bekommen.

Bürgermeisterin Nicole Schley hat den Vertrag mit dem Freistaat Bayern unterschrieben. Den Antrag gestellt hatten die beiden Umweltreferenten Raimund Rosenberger (SPD) und Stefan Herbasch (Grüne), und dass die beiden jetzt Erfolg hatten, führte zu fraktionsübergreifendem Beifall im Gemeinderat, als Bürgermeisterin Schley das bekannt geben konnte.

„Trendumkehr des massiven Insektensterbens in den letzten Jahrzehnten“

Mit dem Projekt „Starterkit – 100 blühende Kommunen“ soll flächendeckend über ganz Bayern ein Anstoß gegeben werden, „kommunale Grünflächen naturnah und insektenfreundlich zu gestalten“, wie das Ministerium mitteilt. Ziel sei „eine Trendumkehr des massiven Insektensterbens in den letzten Jahrzehnten“.

Dies gelinge aber nur, wenn neue Lebensräume mit Futterquellen, Brut- und Überwinterungsstätten für heimische Wildbienen, Käfer, Schmetterlinge & Co. angelegt und langfristig bewahrt würden. „Die Kommunen haben mit ihren zahlreichen, diversen Flächen eine herausragende Stellung, da sie gezielte Maßnahmen für den Insektenschutz in Parkanlagen bis hin zu Straßenrändern umsetzen können“, teilt das Ministerium mit.

Aufgewertet werden Flächen an Schlossplatz, Schule, Friedhof und Maibaum

Flankiert werde dieses Projekt von einer Blühpakt-Allianz mit dem Bayerischen Gemeindetag und dem Bayerischen Städtetag. Weitere Kommunen im Kreis Erding, die zwar nicht für das Starterkit ausgewählt worden sind, jedoch beim Bewerbungsverfahren Interesse am Netzwerk bekundet haben, sind Forstern und Taufkirchen.

Kommunale Grünflächen naturnah und insektenfreundlich gestalten – genau das passiert jetzt auf 1000 Quadratmetern in Ottenhofen. Ins Verfahren gegangen sind die beiden Referenten mit dem Schlossplatz, wo die größte zusammenhängende Fläche angelegt wird. Weiteren Areale befinden sich an der Schule, am Friedhof und am Maibaum. „Das sind sogar etwas mehr als die geforderten 1000 Quadratmeter, das wird denen auch gefallen haben“, kommentierte Schley im Gespräch mit dem Erdinger Anzeiger und lobt die Referenten: „Da haben die beiden richtig was hin gekriegt.“ Wichtig ist nach den Worten der Bürgermeisterin, dass solche Flächen angelegt werden, die nicht schon aufgewertet sind: „Sonst macht das ja auch keinen Sinn.“

Sogar bei der Saatgutmischung, die jetzt vom Fördergeld beschafft wird, achtet die Gemeinde auf Regionalität und kauft laut Schley bei einem niederbayerischen Anbieter. Damit sei sichergestellt, dass es auch wirklich solche Blühpflanzen sind, „die den Bienen etwas bringen“.

Blühpakt-Beraterin der Regierung von Oberbayern hilft

Wie das Ministerium mitteilt, wird die Blühpakt-Beraterin der Regierung von Oberbayern, Regina Gerecht, alle Kommunen fachlich begleiten und unterstützen, etwa bei der Gestaltung und Pflege der neuen Lebensräume, der Vernetzung der Kommunen untereinander und bei der Öffentlichkeitsarbeit.

Übrigens: Die Nachbargemeinde Markt Schwaben im Kreis Ebersberg ist ebenfalls dabei, und das könnte, weil Bienen diese Strecken durchaus überwinden, auch weitere Effekte haben.

Schley zeigte sich sehr zufrieden, erinnerte aber auch an die Pflichten der Gemeinde, die jetzt bestehen: „Wir müssen diese Flächen durchaus fünf Jahre lang pflegen.“ Gemäht werden müsse auch, und das freilich abhängig von der Vegetation.

Aber mit so etwas haben die Ottenhofener nach dem weiteren Bericht auch Erfahrung: Vor zwei Jahren schon seien überall Krokusse gesetzt worden, und die würden jetzt gerade schön blühen. „Wir wollen, dass unsere Gemeinde blüht, es geht uns nicht vordergründig um diese 5000 Euro“, betont Schley. Um was es aber durchaus gehe, das sei jetzt freilich auch die Dokumentation des Fortschritts in der Sache: „Auch das gehört dazu.“

Auf der neuen Netzwerk-Karte des Blühpakts Bayern soll das Engagement der Kommunen öffentlich präsentiert sowie der Verlauf der jeweiligen Maßnahmen begleitend dargestellt werden.

Infos zum Projekt stehen auf www.bluehpakt.bayern.de/kommunen/index.htm.

