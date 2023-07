Traktor kollidiert mit Bahnbrücke - Feuerwehr hilft, Brücke wieder zu verschieben

Von: Veronika Macht

Teilen

Nach Rücksprache mit dem Notfallmanager der DB hat die Feuerwehr Ottenhofen, gemeinsam mit Radladern eines Ottenhofener Landwirts aus der Umgebung und schwerem Gerät der Feuerwehr, die Brücke wieder so verschoben, dass der Bahnverkehr wieder aufgenommen werden konnte © Feuerwehr Ottenhofen

Ein Landwirt ist bei Ottenhofen mit seinem Traktor gegen eine Bahnbrücke gefahren. Die Feuerwehr half dabei, das Bauwerk wieder zu verschieben.

Ottenhofen - Am Sonntagnachmittag gegen 14 Uhr fuhr ein 66-jähriger Landwirt aus Ottenhofen mit seinem Traktor auf dem Semptweg von Ottenhofen kommend Richtung Markt Schwaben. An der Bahnunterführung zur Forstinninger Sempt kollidierte er mit seiner Frontladergabel mit der Brücke der Deutschen Bahn (DB) so heftig, dass der Traktor in zwei Teile zerbrach. Das berichtet die Erdinger Polizei.

Der Fahrer wurde durch den Aufprall leicht verletzt und kam in der Folge ins Klinikum Erding zur weiteren Behandlung. Der Sachschaden am Traktor beläuft sich laut Polizei auf rund 110.000 Euro.

Das Schadensausmaß an der Bahnbrücke sei derzeit noch nicht bekannt. Die Deutsche Bahn werde im Laufe der nächsten Tage prüfen, inwieweit die Gleise und / oder das Brückenwiderlager beschädigt wurden. „Der Bahnbetrieb wird derzeit mit reduzierten Geschwindigkeit durchgeführt“, heißt es im Polizeibericht vom Montagvormittag.

Ein Landwirt ist bei Ottenhofen mit seinem Traktor gegen eine Bahnbrücke gefahren. © Feuerwehr Ottenhofen

Die Feuerwehr Ottenhofen war mit einer hohen Anzahl von Einsatzkräften vor Ort. „Durch deren Engagement und mit Unterstützung weiterer Landwirte konnte unter Einsatz von Tiefladern und Traktoren die Unfallstelle letztendlich zügig geräumt werden“, schreibt die Polizei

Die Feuerwehr selbst berichtet auf ihrer Facebook-Seite, dass sie am frühen Sonntagnachmittag zu „auslaufendem Öl aus Traktor“ alarmiert wurde. Vor Ort stellte sich den Einsatzkräften dann ein völlig anderes Bild dar. Es handelte sich um einen heftigen Verkehrsunfall mit Traktor, bei dem eine Brücke der Bahnstrecke München-Mühldorf in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Einsatzkräfte kümmerten sich um die Erstversorgung des glücklicherweise Leichtverletzten, der Beseitigung der Unfallstelle und dem sichern umliegender Gewässer gegen mögliche Verschmutzung.

Nach Rücksprache mit dem Notfallmanager der DB hat die Feuerwehr Ottenhofen, gemeinsam mit Radladern eines Ottenhofener Landwirts aus der Umgebung und schwerem Gerät der Feuerwehr, die Brücke wieder so verschoben, dass der Bahnverkehr wieder aufgenommen werden konnte. © Feuerwehr Ottenhofen

„Nachdem diese Unfallstelle beseitigt war, wurden wir nach Rücksprache mit dem Notfallmanager der DB kurze Zeit später noch einmal alarmiert, um gemeinsam mit Radladern eines Ottenhofener Landwirts aus der Umgebung und schwerem Gerät der Feuerwehr die Brücke wieder so zu verschieben, dass der Bahnverkehr wieder aufgenommen werden konnte“, berichtet die Feuerwehr weiter: Unter Anleitung des Brückenbau-Ingenieurs der DB und des Notfallmanagers, sei die Brücke wieder ausgerichtet und in die Lager zurückgehoben worden. Rund 30 Minuten nach Einsatzende fuhr der erste Personenzug wieder über die Brücke.

Wenige Stunden später waren die Ottenhofener Einsatzkräfte erneut gefordert: Sie wurden zur Unterstützung der Feuerwehr Pastetten bei einem Vollbrand eines landwirtschaftlichen Anwesens in Poigenberg alarmiert. Die Feuerwehr Ottenhofen übernahm hier einen eigenen Abschnitt und konnte erst am Montag morgen um ca. 6.30 Uhr nach einer langen Nacht wieder einrücken.