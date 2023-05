Dreister Diebstahl aus Vereinsheim: Unbekannter erbeutet Wertgegenstände für 9000 Euro

Fußballer während Training bestohlen

Von Veronika Macht

Die Polizei Erding berichtet von einem dreisten Diebstahl in Ottenhofen. Ein Unbekannter hat während des Trainings einer Fußballmannschaft zahlreiche Wertgegenstände aus deren Umkleidekabine gestohlen.

Ottenhofen - Am Donnerstagabend gegen 19.15 Uhr entwendete ein unbekannter Mann während des Trainings einer Ottenhofener Fußballmannschaft zahlreiche Wertgegenstände aus deren Umkleidekabine. Die am angrenzenden Fußballplatz trainierenden Vereinsmitglieder bemerkten den Unbekannten noch in der Kabine, jedoch konnte dieser durch ein Fenster flüchten. Das teilt die Polizeiinspektion Erding mit.

Es entstand ein Diebstahlsschaden von insgesamt rund 9000 Euro. Die Polizei Erding hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Erding unter Tel. (08122) 968-0 zu melden.