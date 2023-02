Einer der größten Einsätze seit Jahren 

Bundespolizei nennt Einzelheiten zum Brand in einem Zug

Von Hans Moritz schließen

Es dürfte einer der personalintensivsten Rettungseinsätze der vergangenen Jahre in den Landkreisen Erding und Ebersberg gewesen sein – der Brand in einer Lokomotive am Mittwochnachmittag auf der Strecke München–Mühldorf.

Erding - Nun hat die Bundespolizei Einzelheiten zu dem Vorfall zwischen Unterschwillach und Hörlkofen bekannt gegeben.

Sprecher Wolfgang Hauner teilt mit, dass gegen 13.50 Uhr in einer Diesellokomotive zunächst Qualm aufgestiegen und dann ein Feuer ausgebrochen sei. „Nach aktuellem Ermittlungsstand war ein technischer Defekt des Turboladers ursächlich für die Rauchentwicklung. Eine Fremdeinwirkung kann ausgeschlossen werden“, berichtet Hauner. Zu diesem Zeitpunkt fuhr der Zug durch ein Waldstück. Der Lokführer brachte ihn zum Stehen und erstickte die Flammen mittels eines Handfeuerlöschers.



Er konnte aber nicht verhindern, dass der Rauch über die Klimaanlage durch die vorderen Waggons zog und dort von Reisenden eingeatmet wurde. In dem Zug befanden sich zirka 150 Passagiere. Zehn und der Lokführer trugen Rauchgasvergiftungen davon, vier mussten in Krankenhäuser.



Die Integrierte Leitstelle Erding alarmierte aufgrund der anfangs unklaren Lage ein Großaufgebot an Rettungskräften mit eigenen Einsatzleitungen von Rettungsdienst und Feuerwehr vor Ort. Zahlreiche Feuerwehren und alle verfügbaren Rettungswagen und Notärzte wurden an den Brandort geschickt, auch ein Rettungshubschrauber landete dort. Bei Hörlkofen entstand eine Verletzten-Sammelstelle.



Die Strecke war bis 16 Uhr gesperrt, der Zug wurde von einer zweiten Lok nach Markt Schwaben geschleppt, wo die Insassen um- oder ausstiegen. Der Zugverkehr wurde den ganzen Nachmittag über erheblich beeinträchtigt. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Bahn und Bundespolizei ermitteln. ham