Oberbayerischer Kulturpreis für „Sternschnuppe“

Von: Hans Moritz

Musik verbindet: das Ottenhofener Duo Sternschnuppe mit Margit Sarholz und Werner Meier. © Archiv

Der oberbayerische Kulturpreis geht schon wieder in den Landkreis Erding.

Ottenhofen - Nach der Musikerin und Komponistin Martina Eisenreich aus Maierklopfen erhält die Auszeichnung 2023 das für seine Kinderlieder bekannte Duo Sternschnuppe aus Ottenhofen. Zweiter Preisträger ist Regisseur Marcus H. Rosenmüller. Das teilte der Bezirk am Freitag mit.



Sternschnuppe, das sind der Kabarettist und Liedermacher Werner Meier sowie die freischaffende Künstlerin Margit Sarholz, die auch privat ein Paar sind. Das Duo gründete sich im Jahr 1993. Die Idee war, Kinderlieder für die ganze Familie zu machen. Noch im selben Jahr erschien die erste CD „Taxi Maxi“. Seither folgten viele weitere, zudem drei Musicals – regelmäßig auch mit ernsten Themen.



Bezirkstagspräsident Josef Mederer erklärte: „Sternschnuppe verbindet Kinder, Eltern und Großeltern durch die Lust am Singen und Hören von Liedern, die Traditionelles und Neues in sich vereinen.“ Der Oberbayerische Kulturpreis wird seit 1980 verliehen. Er ist mit je 5000 Euro dotiert. Überreicht wird er nächstes Jahr in Kloster Seeon. ham