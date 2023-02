Schweißarbeiten blockieren S-Bahnen

Von: Hans Moritz

Nichts geht mehr - heißt es bei der S2 seit der Nacht auf Mittwoch. Bis zum Nachmittag kommt es zu Zugausfällen, wegen Gleisbauarbeiten. © Bundespolizei

Erst hatte die Kälte Bauarbeiten an der Bahnstrecke München–Erding ausgebremst, dann den gesamten Verkehr auf der S-Bahn-Linie S2. Die Störungen dürften bis Mittwochnachmittag andauern.

Ottenhofen - Ein Sprecher der Deutschen Bahn teilt auf Anfrage unserer Zeitung mit, dass Arbeiten an einer Weiche im Bereich Ottenhofen erforderlich gewesen seien. Wegen der Minusgrade hätten die nicht wie geplant in der Nacht zum Abschluss gebracht werden können. Daher seien Nacharbeiten erforderlich geworden, darunter der Austausch eines Schienenstücks, das laut Sprecher im Lauf des Mittwochs verschweißt werden muss Voraussichtlich erst am Nachmittag kann die Strecke wieder freigegeben werden. So lange setzt die Bahn einen Schienenersatzverkehr mit 40 Taxen und Großraumtaxen sowie sieben Bussen zwischen Markt Schwaben und Erding ein. ham