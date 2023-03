Feuerwehr Ottenhofen: Die Ära Greckl ist vorbei

Von: Klaus Kuhn

Generationenwechsel bei der Feuerwehr Ottenhofen (v. l.): Vizekommandant Florian Wagner, Christoph Wagner, Michael Weber, neuer Vereinsvorsitzender Stefan Speer, Johannes Greckl, Verena Stadler, Reinhard Göster, Kommandant Hermann Brandlmeier und Christian Holbinger und Ex-Vorsitzender Josef Greckl. © Klaus Kuhn

Feuerwehrverein Ottenhofen: Der Vorsitzende Josef Greckl dankt nach 30 Jahren im Vorstand ab. Die Amtszeit wird künftig halbiert.

Ottenhofen – Der Feuerwehrverein in Ottenhofen hat in seiner Jahreshauptversammlung eine Ära zu Ende gehen lassen: Josef Greckl trat nach 30 Jahren im Vorstand, davon 24 Jahre als Vorsitzender, nicht wieder für dieses Amt an. Seine Begründung: „Jetzt müssen mal Jüngere ran.“ Er werde aber weiterhin bei den Aktiven dabei sein, kündigte Greckl an.

Sein Nachfolger wurde der bisherige Schriftführer Stefan Speer (36), der in geheimer Wahl alle Stimmen erhielt. Auch Vize Reinhard Göster kandidierte bei der Wahl nicht wieder. Zu seinem Nachfolger wurde Johannes Greckl (23) bestimmt, der Sohn des bisherigen Vorsitzenden.

Viel Lob hatte Speer für seine Vorgänger. „Über die Jahre hinweg haben die beiden Vorsitzenden enorm viel geleistet“, sagte der neue Vereinschef nach seiner Wahl. „Die beiden haben einen Super-Applaus verdient“, meinte er. Und wichtig sei es auch, „die Aktiven bei Laune zu halten.“

Damit ist der Ottenhofener Feuerwehr tatsächlich der Generationenwechsel gelungen. Bürgermeisterin Nicole Schley leitete die Wahlen und „drohte“ den beiden ausgeschiedenen Vorsitzenden eine besondere Würdigung im Rahmen der kommenden Bürgerversammlung an.

Neue Schriftführerin ist die zweite Jugendwartin Verena Stadler. Die Kassierer Christian Holbinger und Christof Wagner blieben im Amt. Die Kasse wird von Maria Thalhammer und Georg Lippacher geprüft.

Die Mitglieder billigten auch eine Änderung der Satzung: Die Amtszeit des Vorstandes wird von sechs auf drei Jahre halbiert. Die Begründung dafür lautet, dass die kürzere Periode leichter zu überschauen sei. Die Änderung greift aber erst dann, wenn sie im Vereinsregister eingetragen ist. Die jetzt gewählten Vorstandsmitglieder wurden also noch mal für sechs Jahre gewählt.

Der Jahresbericht des scheidenden Vorsitzenden war voll mit Aktivitäten des Vereins, von Festen bis hin zu Ganztagsausflügen. Das erste Sommerfest nach der Corona-Zwangspause war ein voller Erfolg. Auch die Jugend konnte mit einer Tombola punkten. Dass auch das Grillfest wieder stattfinden konnte, schlug auf den Kassenbestand sehr positiv durch: Über 3000 Euro lautete das Plus.

Viel Engagement zeigte auch die Jugendfeuerwehr im vergangenen Jahr. 105 Übungsstunden, und damit etwas mehr als 2021, wurden absolviert, berichtete Jugendleiter Michael Weber, und da seien noch nicht alle Stunden gezählt. Alle Nachwuchskräfte hätten den Wissenstest in Theorie und Praxis bestanden, berichtete er und erntete spontanen Beifall in der überdurchschnittlich gut besuchten Versammlung. Um weiterhin zukunftsfähig zu bleiben, nannte er ein Ziel für das neue Vereinsjahr: „die Jugendwerbung ausbauen.“