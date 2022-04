Lieferung per Drohne? Die Feuerwehr wird zum Pizzaboten

Aprilscherz der Feuerwehr Ottenhofen

Von Klaus Kuhn schließen

Pizza-Lieferung per Drohne? Warum nicht! Mit diesem aufwendig produzierten Aprilscherz hat die Feuerwehr Ottenhofen für viele Lacher gesorgt.

Ottenhofen – Die Aprilscherze der Feuerwehr Ottenhofen werden immer besser und aufwendiger. Da war die „Löschrakete“ vor zwei Jahren, dann die „Einsatzgruppe STIER“, und jetzt einen Drohnenflotte zum Pizza-Ausliefern. Stefan Gentschew war wieder der Ideengeber, er führte auch Regie in dem knapp fünfminütigen Video, das die Feuerwehr auf Facebook veröffentlicht hat.

Die Story: Beim Camillo in Ottenhofen gibt es Pizza, und die muss ausgeliefert werden. Die Feuerwehr hilft gern in der Pandemie. Ein Meldeempfänger kommt ins Bild, sofort heult die Sirene, die Fahrzeuge fahren bei Camillo vor. Georg Lippacher erteilt die Aufträge: Zwei Margarita dahin, drei weitere dorthin. Mit Martinshorn und Blaulicht rasen die Fahrzeuge los. Die Nachbarn am Sirenenstandort am Schlossplatz, Mascha Foidl und Claus Grüneberger, sind genervt. Sie drohen mit Wegzug.

Die Bürgermeisterin muss eingreifen. Mit ernster Mine sitzt Nicole Schley an ihrem Schreibtisch im Rathaus und ist froh, im besten Einvernehmen mit dem Landrat „wegen der Flugrechte“ die Lösung mit der Drohne gefunden zu haben. Sie dankt dem Gemeinderat für die Zustimmung zum Kauf von 15 Fluggeräten.

Pizzabäcker Camillo Poerio meldet sich aus der Küche. Er freut sich, dass es jetzt auch leiser geht. Gezeigt wird der an die Drohne gebundene Pizza-Karton. Das Fluggerät hebt ab, landet in einem Garten, wo Yvonne Wagner die Pizza losbindet.

Sogar der Landrat ist begeistert und gibt eine Stellungnahme ab, findet das Ganze „unheimlich innovativ.“ Und die Rathauschefin überlegt, auf diesem Weg künftig auch Bescheide zuzustellen.

Stefan Gentschew hebt für die Produktion schauspielerische Talente in der Gemeinde: „Ehrlich: Das waren alles One-Takes“, sagt er – im Klartext: Keine Aufnahme musste wiederholt werden, weil die „Schauspieler“ ob der herrlich verrückten Story das Lachen angefangen haben. „Ich habe ihnen gesagt, was ich mache, aber ich habe keinen Text vorgegeben.“ Der Regisseur ist ehrlich begeistert von seinen Leuten.

In der Bürgerversammlung am Abend des 1. April durfte das Video freilich nicht fehlen. Und doch passte es auch thematisch. Gentschew: „Das ist auch ein Dank an die Verantwortlichen.“

Die Drohne war tatsächlich eine gemeinsame Beschaffung mit den Jagdgenossen, ist mit einer Wärmebildkamera ausgestattet und in der Lage, Rehkitze im Gras wie auch Glutnester bei Bränden zu finden. Der Bezug zum Feuerwehrdienst sollte erkennbar bleiben, so Stefan Gentschew. „Es war klar, dass wir heuer was mit der Drohne machen sollten.“

Die Idee sei im vorigen Herbst entstanden. „Mit der Feuerwehr und den ausrückenden Fahrzeugen, das war ein halber Drehtag“, berichtet Gentschew. Und dann seien noch die Drehs mit Landrat und Bürgermeisterin gewesen. Schnitt und Ton übernahm Stefan Gollwitz. Nur eins verriet der Regisseur nicht: Wie man auf solche Ideen kommt, bleibt sein Geheimnis.

klk