Förderverein der Kinder Ottenhofen: Von Sommerfest bis Entenrennen

Der neue Vorstand des Fördervereins der Kinder Ottenhofen (v. l.): Mirjam Brelewski, Hans Wagner, Caroline Hartmann, Kathrin Auerweck und Iris Stenke. © Raffael Scherer

Der Förderverein der Kinder Ottenhofen fasst Pläne für heuer und will dabei auch Neues probieren.

Ottenhofen – Es sind wohl ein bisschen zu viele Stühle, musste der Förderverein der Kinder Ottenhofen feststellen. Für 22 Personen hatte Vorsitzender Hans Wagner mit seiner Stellvertreterin Mirjam Brelewski in der Josef-Vogl-Halle für die Mitgliederversammlung bestuhlt. Gekommen waren schließlich fünf der 26 Mitglieder Mitglieder. Man sei trotzdem wahlfähig, stellte Wagner fest und eröffnete die erste Versammlung seit 2019.

Erstmals gab es dabei ein Gedenken an das Gründungsmitglied und den ehemaligen Vorsitzenden Christian Strobel, der in der Weihnachtszeit 2021 verstorben war. Wagner gab einen Überblick, was sich in den vergangenen Jahren alles getan hat. Schließlich hatte sich pandemiebedingt einiges angestaut, sodass der Bericht mit dem „super Jahr“ 2019 voller Veranstaltungen begann. Damals standen nicht nur Frühlings- und Herbstbasar im Kalender, der Verein unterstützte auch den Bau eines Hochbeets im Kindergarten und organisierte vom Kinderfasching über eine Sommerferienbetreuung mit Clown Pippo bis zum Rockkonzert mit Schlawindl ein Event nach dem anderen. Auch das Adventskranzbasteln habe sich „gut etabliert“ und werde seither gerne angenommen, genauso wie der Pommesverkauf bei der Ottenhofener Adventsfeier.

2020 gab es dann noch den Kinderfasching, aber „ab dem 3. März war fast gar nichts mehr“, fasste Wagner zusammen. Nicht einmal die geplante Neuwahl des Vorstands konnte stattfinden. Dementsprechend kurz fiel der Rückblick für 2020 und 2021 aus. Zumindest einen Sprungkasten für die Turnhalle habe man beschaffen können, sich aber bei der Veranstaltungsplanung zurückgehalten.

Die ersten Gehversuche kamen dann in der Vorweihnachtszeit, als wieder zum Adventskranzbasteln aufgerufen wurde. Eine Spendenaktion für die Familie des überraschend verstorbenen Christian Strobel erbrachte mit knapp über 1700 Euro „eine Wahnsinnsmenge“. Der von der Schule mit veranstaltete Spendenlauf „Lauf dich fit“ erwirtschaftete fast 1400 Euro, welche der Schule, insbesondere für Material für die neuen ukrainischen Schüler, zu Gute kam.

Generell sei weiterhin der Gründungszweck des Vereins, dass Elterninitiativen und ehrenamtliche Helfer unter einem Dach koordiniert werden. So sollen, egal ob bei Kindergarten oder Schule, Fördermittel auch dort ankommen wo sie benötigt werden, wie etwa neues Turn- und Spielmaterial oder eben die Unterstützung hilfsbedürftiger Kinder bei Ausflügen oder Mittagessen, betonte Wagner.

Laut Schatzmeisterin Caroline Hartmann steht der Verein mit 6300 Euro auf dem Konto finanziell gut da, angefangen habe er mit knapp der Hälfte. Dass Events wie das Rockkonzert oder die Ferienbetreuung samt Essen ein leichtes Minusgeschäft gewesen seien, sei da nicht schlimm, betonte sie. Die Differenz werde durch andere Veranstaltungen wie den Kinderfasching kompensiert, zudem sei der Verein auf die Förderung der Kinder konzentriert, statt gewinnorientiert arbeiten zu müssen.

Obwohl die Kassenprüfung bei der Versammlung noch ausstand, wurde der Vorstand einstimmig entlastet. Im fünfköpfigen Stuhlkreis wurden die aufgeschobenen Neuwahlen schnell und stets einstimmig abgehalten: Wagner behielt das Amt als Vorsitzender, Brelewski bleibt 2. Vorsitzende. Auch Schatzmeisterin Hartmann behält ihr Amt. Neuzugänge sind Kathrin Auerweck als Schriftführerin und Iris Stenke als Kassenprüferin.

Für 2023 fasst der Verein bereits Pläne. Neben der Wiederaufnahme von bisher jährlichen Events sowie der Sommerferienbetreuung, möchte man auch ein Sommerfest in Angriff nehmen. Die Anschaffung einer Hüpfburg, die von Einheimischen für öffentliche Veranstaltungen verwendet oder für private Feiern gemietet werden kann, sei im Gespräch. Und neue Ideen, wie ein Gummientenrennen auf der Sempt, könnte man ebenfalls überlegen.