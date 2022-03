„Überwältigt von diesem starken Friedenszeichen“

Von: Veronika Macht

„So etwas habe ich noch nie erlebt“: Die Co-Landesvorsitzende der AWO Nicole Schley sprach bei der großen Friedensdemo am Mittwochabend am Münchner Königsplatz vor 45 000 Menschen. © Sonja Herpich

Ottenhofens Bürgermeisterin Nicole Schley (SPD) hat am Mittwoch bei der Friedensdemo am Königsplatz vor 45 000 Menschen für die AWO gesprochen.

Ottenhofen/München – 45 000 Menschen sind am Mittwochabend auf den Münchner Königsplatz gekommen, um gemeinsam ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine zu setzen. Mit dabei war auch Nicole Schley. Ottenhofens SPD-Bürgermeisterin gehörte zu den Rednern der Demo unter dem Motto „Frieden in Europa und Solidarität mit der Ukraine“.

Auch am Tag nach der Kundgebung ist Schley noch überwältigt von diesem starken Friedenszeichen. „Einfach nur wow, so etwas habe ich noch nie erlebt“, erzählt die Bürgermeisterin im Gespräch mit unserer Zeitung.

„Es herrschte eine richtig friedvolle Stimmung“, beschreibt sie die Atmosphäre. „Alle dort wollten das Gleiche, man hat richtig gemerkt, mit wie viel Hoffnung die Leute dort hingekommen sind, um ein Zeichen zu setzen.“ Unzählige Bürger waren gekommen, aber auch Vertreter verschiedenster Parteien, von Flüchtlingsorganisationen, Vereinen, Verbänden und kirchlichen Gemeinschaften – „Leute, die sich machtlos fühlen angesichts dessen, was sie tagtäglich in den Nachrichten sehen“.

Die von der Bayern-SPD initiierte Demo war eine überparteiliche Aktion. Zu den Rednern gehörten neben Yuriy Yarmilko, Generalkonsul der Ukraine, auch Münchens OB Dieter Reiter (SPD), Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW). Dass sie alle ihre Parteipolitik außen vorgelassen hätten, um gemeinsam ein Zeichen zu setzen – „das hat mich beeindruckt, denn wir können nur helfen, wenn wir zusammenarbeiten“.

Schley sprach auf dem Königsplatz im Namen der AWO – sie ist Präsidentin der AWO Oberbayern und Co-Landesvorsitzende, unter anderem für Migrationspolitik und -arbeit zuständig. Zugleich hat die AWO heuer den Vorsitz der Freien Wohlfahrtspflege Bayern, somit ist Schley gemeinsam mit Stefan Wolfshörndl auch dort Vorsitzende.

In dieser Landesarbeitsgemeinschaft haben sich die großen Wohlfahrtsverbände AWO, BRK, Caritas, Diakonie und Parität, aber auch Israelitische Kultusgemeinde und Lebenshilfe, zusammengeschlossen, um Hilfsangebote bereitzustellen und zu koordinieren.

Auch mit der bayerischen Staatsregierung sei man im engen Austausch, so Schley, vor allem mit Sozialministerin Ulrike Scharf und Innenminister Joachim Herrmann. In Zusammenarbeit der großen Wohlfahrtsverbände und dieser beiden Ministerien soll eine Hotline „Ukrainehilfe“ aufgebaut werden, um Hilfsbedarf und -angebote zusammenzubringen. Hilfesuchende sollen Antworten auf alle möglichen Fragen und Probleme bekommen.

Von dieser Hilfe berichtete Schley in ihrer Rede in München. Diese begann sie aber mit einem Zitat der Gründerin der Arbeiterwohlfahrt Marie Juchacz, das diese schon vor 100 Jahren gesagt hatte: „Das Wir ist immer stärker als das Ich“, denn dieser Satz bringe nach wie vor auf den Punkt, „worauf es ankommt in unserer Welt“. Und dieser Satz mache Hoffnung.

Hoffnung darauf, „dass ein Egomane am Ende nichts ausrichten kann gegen den starken Zusammenhalt und die Solidarität mit den Menschen in der Ukraine. Wir zeigen Putin gerade, wozu eine vernetzte Welt in der Lage ist.“ Mit seiner „ausgeprägten narzisstischen Persönlichkeitsstörung“ gefalle ihm das freilich überhaupt nicht.

„Narzissten wollen geliebt werden, und nachdem seine Lügen nach und nach durch die vernetzte Welt enttarnt werden, funktioniert sein Plan nicht“, so Schley, die dazu aufforderte, zusammenhalten und „unsere Waffen gegen diesen grausamen Egotrip einzusetzen: Solidarität, Demokratie und Menschlichkeit“.

Was die Menschen in der Ukraine wie alle Menschen mit Migrationshintergrund langfristig bräuchten, sei ein Rechtsanspruch auf Beratung, der auf einer auskömmlichen Regelförderung fuße. „Es kann nicht sein, dass nach jeder politischen Krise Hilfsstrukturen hastig aufgebaut werden müssen, nur um sie kurz danach genauso hastig wieder abzubauen“, sagte Schley.

Denn „Gründe, weshalb Menschen flüchten müssen, gab es und gibt es und wird es immer geben“. Hier sei die überdauernde Unterstützung des Sozialstaats gefragt.

Zugleich, auch das betont Schley im Gespräch mit unserer Zeitung, dürfe man Flüchtlinge aus anderen Regionen der Welt wie etwa Syrien nicht vergessen: „Natürlich ist uns die Ukraine geografisch näher. Aber es darf keine Zweiklassenflüchtlingsgesellschaft entstehen.“

