Kleine „Aktiengesellschaft“ mit großen Plänen

Von: Klaus Kuhn

Hier wartet Arbeit auf die Herren von der Frühschoppen AG – diese Bank steht an der Schwillacher Straße. © Klaus Kuhn

Die Frühschoppen AG in Ottenhofen will heuer wieder einen Vatertagsmarsch und ein Weinfest veranstalten.

Ottenhofen – Die Frühschoppen AG in Ottenhofen hat kürzlich in kleinem Kreis und ohne Öffentlichkeit ihre Hauptversammlung abgehalten. Coronabedingt waren zu dem Zeitpunkt keine großen Versammlungen möglich, dabei hätte es gerade dieser kleine, aber rührige Verein nötig gehabt, etwas die Werbetrommel zu rühren: „Wir haben drei Mitglieder verloren, sie sind gestorben, und jetzt sind wir noch 16 Aktive“, sagte Kassier Werner Rappold der Heimatzeitung auf Nachfrage.

Der bestehende Vorstand sei wiedergewählt worden: Michael Vollmer bleibt Vorsitzender, Reinhold Lentner sein Stellvertreter. Gottfried Kargerer wurde als Schriftführer wiedergewählt und Rappold eben als Schatzmeister.

Die AG, die nach wie vor ein „wilder“ Verein ist ohne Eintrag im Vereinsregister oder dergleichen, hat sich – Pandemie hin, Corona her – für 2022 eine Menge vorgenommen: „Das Weinfest im Hof der Zimmerei Lippacher kommt immer sehr gut bei der Bevölkerung an“, meint Rappold. Geplant ist es heuer am 30. Juli.



Zuvor aber wird man zu Fuß unterwegs sein: Der „Vatertagsmarsch“ an Christi Himmelfahrt hat den unschätzbaren Vorteil, an der frischen Luft stattfinden zu können, also den wenigsten Corona-Beschränkungen zu unterliegen.

Einzelheiten können interessierte Ottenhofener jeden Sonntag um 10 Uhr beim Camillo an der Ortsdurchfahrt erfahren: Dort frönen die fröhlichen Herrschaften nämlich dem namensgebenden Vereinszweck, dem Frühschoppen. Rappold bekräftigt, dass man sich freuen würde, neue Gesichter zu sehen.

In der Öffentlichkeit und für die Allgemeinheit segensreich tätig ist der Verein in Gestalt der vielen Ruhebänke, die im Gemeindegebiet stehen. „Es sind 50 Bänke, die freilich jedes Jahr durchgeschaut werden müssen“, so Rappold. „Das macht schon eine Menge Arbeit.“ In der Tat: An der Schwillacher Straße in der Nähe der Einmündung vom Pfarrweg wartet eine solche Bank auch auf ein paar neue Bohlen.

Arbeit steht zudem beim Hüttenanbau an. Dieser habe noch nicht ganz fertiggestellt werden können, so Rappold weiter. „Da fehlen noch Bretter an der Außenverkleidung, aber wir können die Hütte schon nutzen.“ Damit ist auch klar, wo das „Kapital“ dieser „Aktiengesellschaft“ angelegt ist.

Die Mitglieder hatten bei Gründung sinnigerweise „Aktien“ gezeichnet, um eine Musik bezahlen zu können. Die „Dividende“ bisher: eine Menge Freude. Auch deswegen hätte, um im Bild zu bleiben, diese „Aktiengesellschaft“ eine „Stammkapitalerhöhung“ verdient. „Finanzvorstand“ Rappold wäre nicht der einzige, der sich darüber freuen würde.

klk