Ein fast ganz normales Leben, mehr nicht

Von: Daniela Oldach

Sonnenschein Sophia: Ihre Eltern Marianne und Karl Brandl bringt das fröhliche Mädchen gerne zum Lachen. Die Brandls wünschen sich ein normales Leben für ihre Tochter. © Daniela Oldach

Vor 15 Jahren kam Sophie mit dem Downsyndrom auf die Welt. Ihren Eltern Marianne und Karl Brandl war es immer ein Anliegen, dass ihre Tochter so normal aufwächst wie möglich. Leicht war das nie, aber es hat geklappt.

Grashausen - Sophia liebt es, unter Gleichaltrigen zu sein und mit ihnen etwas zu unternehmen. Das immer fröhliche und gesellige Mädchen hat heuer die Mittelschule beendet und hilft gerne seinen Eltern beim Gemüseverkauf. Sophia ist ein ganz normales Mädchen – und doch so besonders, denn der Teenager hat ein Chromosom zu viel. Sophia hat Trisomie 21, besser bekannt als das Down-Syndrom.



Vor allem dem unermüdlichen Einsatz ihrer Mama Marianne hat sie es zu verdanken, dass sie eine Regelschule besuchen konnte. Jetzt bereitet sich die 15-Jährige auf das Berufsleben vor. Seit der Geburt ihres Kindes für Marianne Brandl die Förderung ihrer Tochter Priorität. Sophia soll so normal wie möglich aufwachsen, darüber waren sich Marianne und ihr Ehemann Karl (beide 56 Jahre) sofort einig. Doch die beiden mussten auch so manchen Kampf ausfechten, wenn ihnen vonseiten der Behörden Steine in den Weg gelegt wurden.



„Geht nicht, gibt’s nicht“, lautet Marianne Brandls Credo. Unzählige Fachbücher hat sie schon gewälzt, Kontakte zu Gleichgesinnten gesucht. Eine große Unterstützung ist dabei für sie der Augsburger Verein „einsmehr“, dessen Vereinsname sich aus dem weiteren Chromosom der Menschen mit Down-Syndrom ableitet.



Sophia besuchte den Kindergarten St. Katharina in Ottenhofen und wechselte dann in die Kindertagesstätte Rosengarten in Buch am Buchrain. Eingeschult wurde sie in der Ottenhofener Grundschule. „Als Sophia in die Schule kam, umfasste ihr Wortschatz 80 Wörter“, erinnert sich Marianne Brandl.



Dann stellte sich aber heraus, dass Sophias Gehör nicht vollständig ausgebildet ist. „Sie war immer an der Grenze zur Schwerhörigkeit. Mit den Hörgeräten ist es dann viel besser geworden“, sagt Marianne Brandl.



Kreativ und innovativ wurde die Firmenkundenberaterin, wenn es darum ging, den Wortschatz ihrer Tochter zu erweitern. „Ich habe immer Wörter in Musik verpackt. Das hat sie geliebt. Außerdem hat sie ein unwahrscheinliches Gedächtnis“, sagt Marianne Brandl über ihr Mädchen.



Das Rechnen lernte Sophia mit der sogenannten „Yes, we can“-Methode. Diese Methode wurde in Österreich entwickelt und beruht auf dem Einsatz des Zehn-Finger-Rechnens von links nach rechts. Durch den Einsatz beider Händen ist eine gezielte Aktivierung der linken und rechten Gehirnhälften gegeben. Die Methode fördert die optimale Abspeicherung im Langzeitgedächtnis. Bei Sophia mit großem Erfolg: Seit der dritten Klasse beherrscht sie das Einmaleins spielend.



Nach der Grundschule wechselte Sophia auf die Mittelschule Finsing. In einer speziellen Förderschule für behinderte Menschen wollte Marianne Brandl ihre Tochter nicht anmelden, sondern ihr einen Regelschulbesuch ermöglichen. Mit dem Besuch der fünften Klasse hatte Sophia auch Englisch. „Wir haben täglich Vokabeln geübt“, sagt Marianne – und Sophia verdreht die Augen. Denn die Fremdsprache machte ihr nicht so Spaß.



Immer an Sophias Seite war eine Schulbegleiterin. „Hier hatten wir Glück und eine sehr engagierte Schulbegleiterin. Zudem haben zwei befreundete Familien aus Ottenhofen Sophia bei den Hausaufgaben unterstützt. Dafür bin ich heute noch dankbar“, sagt Löwenmutter Marianne Brandl.



Beim Besuch der Mittelschule gehörten auch Praktika dazu. Sophia war in der Küche und im Hauswirtschaftsbereich der Kinder- und Jugendhilfe in Feldkirchen im Einsatz. Auch im Inklusionscafé „BalanDeli“ am Ostbahnhof hat sie gearbeitet. „Da habe ich serviert, Tische gedeckt und das dreckige Geschirr abgeräumt“, erinnert sich Sophia. „Ich esse selbst am liebsten Knödel mit Soße“, ergänzt sie dabei und entlockt ihrer Mama ein Lächeln.



Eine besondere Herausforderung für Familie Brandl war dann der erste Lockdown durch Corona. Hier galt es, den eingespielten Alltag neu zu strukturieren. Marianne Brandl arbeitet als Firmenkundenberaterin in Teilzeit in einer Bank in München, ihr Ehemann Karl hat den Beeren- und Gemüsehof Brandl in Grashausen (Gemeinde Ottenhofen). Auch hier unterstützt Marianne ihren Gatten. „Struktur ist für Sophia ganz wichtig“, sagt Marianne Brandl.



Den Umgang mit dem PC und der Technik hatte das Mädchen aber schnell heraus. Und mit ihrem Handy kennt sich die 15-Jährige bestens aus. Nach neun Schuljahren ist Sophia nun im Berufsfindungsjahr inklusiv (BVJI) in München. Drei Jahre liegen hier nun vor Sophia.



Derzeit begleitet Marianne Brandl ihre Tochter mit der S-Bahn. Alleine zu fahren wäre für Sophia kein Problem. „Aber was ist, wenn wieder Verspätungen oder Zugausfälle sind? Da kann ich sie nicht alleine lassen“, sagt Brandl. Deshalb sucht Familie Brandl noch dringend eine Wegeassistenz. Spezielle pädagogische Erfahrung ist hier nicht erforderlich. „Es muss halt einfach menschlich passen“, sagen die Brandls. Man vertraut ja auch nicht jedem sein Kind an. Ganz normal halt.



Das BGJ selbst macht Sophia großen Spaß. Hier ist sie unter Gleichaltrigen, hier ist sie einfach eine Schülerin. Unterrichtet werden in dieser Klasse normal entwickelte sowie drei Inklusionskinder. Sophia selbst will nicht auf ihre Beeinträchtigung reduziert werden. Auch Englisch macht ihr mittlerweile Spaß. In der Vokabel-Ex war die 15-Jährige Zweitbeste. „Sie will einfach dazu gehören und nur normal behandelt werden“, sagt Marianne Brandl über ihr Mädchen. Einfach ganz normal behandelt werden, mit Freundinnen ins Kino gehen, shoppen, Eis essen, das erste Mal verliebt sein, stundenlang quatschen oder auch mal genervt von den Eltern sein: Das alles soll Sophia auch erleben, und dafür kämpfen Marianne und Karl Brandl.



Sophia selbst macht es ihnen leicht, das aufgeweckte Mädchen ist vielseitig interessiert und unkompliziert. Vorbehalte von vermeintlich normalen Menschen abzubauen ist aber eine Herausforderung. Der Besuch der Münchner Schule, deren Kontakt Marianne Brandl selbst hergestellt hat, sehen Sophias Eltern auch als eine neue Chance.



Im ersten Jahr steht der Schulbesuch an, im zweiten Jahr hat sie Schule und Praktikum. Und im dritten Jahr hat Sophia nur noch einen Tag Schule in der Woche und den Rest Praktikum. „Ich würde später gerne in einem Kindergarten arbeiten“, verrät Sophia ihren Berufswunsch. Mama Marianne pflichtet ihr bei. „Sie kann unheimlich gut mit kleinen Kindern umgehen. Ich könnte mir Sophia gut als Hilfskraft in der Kinderkrippe oder im Kindergarten vorstellen“, sagt sie.



Marianne Brandls größter Wunsch wäre, dass Sophia dann eine Chance bekommen würde, ins Berufsleben einzusteigen. „Das wäre dann wirklich gelebte Inklusion“, sagt die Powerfrau.

