Grundschule Ottenhofen: Schulsozialarbeit wird zur Dauereinrichtung

Die Schulsozialarbeit wird an der Grundschule Ottenhofen eine Dauereinrichtung. Das hat der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung 2019 bei einer Gegenstimme beschlossen.

Ottenhofen – Zuvor hatte Schulleiterin Susanne Techant über die Erfahrungen mit dem ersten Vierteljahr, in dem das Angebot an der Schule läuft, berichten können. Tenor: Die Pädagogen spüren jetzt schon die segensreichen Auswirkungen. Was die Schulleiterin aber auch berichtete ist ernst: Prüfungsangst vor allem in der vierten Klasse, wenn es um den Übertritt geht. Schüler hätten sich deswegen bereits an die Fachkraft gewandt, die vom Verein Brücke eingestellt ist, der letztlich auch der Vertragspartner der Gemeinde ist.

Ein Problem ist Mobbing in sozialen Netzwerken - etwa in WhatsApp-Gruppen

Auf Nachfrage von Bürgermeisterin Nicole Schley (SPD) bestätigte Techant, dass nach einer gewissen Anlaufphase die Schüler von sich aus die Schulsozialarbeit in Anspruch nehmen würden. Besuche im Unterricht, aber auch Präsenz in den Pausen hätten dazu geführt, dass die Kinder jetzt wüssten, dass ein Ansprechpartner da sei, erklärte die Schulleiterin. Es habe auch schon Elternkontakte geben, „was uns sehr freut“.

Freilich musste die Pädagogin im Allgemeinen bleiben. Zu groß ist in einem Ort wie Ottenhofen die Gefahr, dass bei Fallbeispielen klar ist, um wen es sich handelt. Aber schon die Art, wie jetzt mit Problemen wie „Mobbing in sozialen Netzwerken“ umgegangen wird, ließ etliche Gemeinderäte aufhorchen. Techant nannte speziell WhatsApp-Gruppen und formulierte: „Der richtige Umgang damit ist anzuleiten.“

Schulleiterin Techant: „Wir sind dankbar um jede Stunde, die wir haben“

Damit schloss sie an konkrete Probleme an, die bereits bei dem Beschluss über die Probephase einer Schulsozialarbeit im Juni eine zentrale Rolle gespielt hatten. Sie habe nach der Probezeit das Gefühl, dass das fruchten würde, und schloss: „Wir würden uns freuen, wenn das weiter laufen würde, und sind dankbar um jede Stunde, die wir haben“ – es sind fünf Stunden wöchentlich.

Dabei wird es nach der Entscheidung des Gemeinderats auch bleiben. Kosten von 10 700 Euro pro Jahr werden dafür anfallen. Ein Diskussionspunkt war die Krankheitsvertretung. Schley meinte, dass das durch den Vertrag mit der Brücke besser zu regeln sei, nahm den Punkt aber für die weiteren Gespräche auf, nicht zuletzt, weil im Gemeinderat die Frage nach einem „Springer“ aufgekommen war. Der Vertrag kann mit einer Frist von drei Monaten gekündigt werden.

Freilich konnten die Gemeinderäte die Frage der Co-Finanzierung durch die Staatsregierung nicht auslassen. Bekanntlich wünscht diese eine flächendeckende Versorgung. Aus dem Sozialministerium war parallel dazu die Andeutung gekommen, dass es von da auch Geld geben könne für die Kommunen. In der Sitzung des Gemeinderats kam nun heraus, dass es dabei wohl auch geblieben ist, trotz der ständigen Forderung der Kommunen, dass Schulsozialarbeit als pädagogische Arbeit auch vom zuständigen Ministerium in München zu finanzieren ist. Befund der Bürgermeisterin: „Das ist bisher ein Lippenbekenntnis der Ministerin.“

Klaus Kuhn