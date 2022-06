Der Gründungsvorsitzende tritt nach 26 Jahren ab

Von: Bernd Heinzinger

Der scheidende Vorsitzende Karl-Heinz Brunner (2. v. r.) zusammen mit dem neuen Vorstand der Ottenhofener Böllerschützen (v. l.): Karl Greckl, Franz Gerlmaier und Christian Holbinger. © Privat

Karl-Heinz Brunner war 26 Jahre lang Chef der Hartholz Böllerschützen Ottenhofen. Jetzt hat er Platz für einen Nachfolger gemacht.

Ottenhofen – Seit der Gründung der Hartholz Böllerschützen Ottenhofen vor 26 Jahren gab es bislang nur einen einzigen Vorsitzenden: Karl-Heinz Brunner leitete den einst mit neun Mann ins Leben gerufenen Verein mit vollem Einsatz. Nun stellte er sich nicht mehr zur Wahl: „Irgendwann ist es auch einmal Zeit für frisches Blut, und ich hatte auch nicht mehr die nötige Leidenschaft“, sagt er und freut sich darüber, dass mit Franz Gerlmaier ein geeigneter Nachfolger gefunden wurde.

Dieser bekam in der Versammlung von den 14 anwesenden Mitgliedern ebenso ein einstimmiges Votum wie seine Vorstandsmitglieder Karl Greckl (2. Vorsitzender und Schriftführer) und Christian Holbinger (Kassier).

Vor den Wahlen berichtete Brunner, dass sich „sein“ Verein in den vergangenen Jahren trotz der Pandemie sehr gut entwickelt habe. Der aktuelle Mitgliederstand von 27 bedeute einen neuen Rekord, mittlerweile sei sogar eine Frau dabei. Eine Werbeaktion vor drei Jahren lohnte sich, wie Brunner erzählt: „Bei einem 50er waren wir nur knapp besetzt, und daher wollten wir was machen. Wir sprachen die Leute an, und es kamen gleich neun Neue dazu.“ Um aktiv schießen zu dürfen, brauchten sie eine Böllerschützenprüfung, fügte Brunner an. Diese haben aber alle souverän gemeistert.

Normalerweise rücken die Schützen zu Feiertagen wie Weihnachten, Silvester, Kirchweih oder zu weltlichen Festen aus. Bei Vereinsjubiläen, dem Maibaumaufstellen oder runden Geburtstagen von Mitgliedern oder Personen des öffentlichen Lebens wird auch gerne geböllert. Wann dies geschehen darf, sei in den Regeln des Bayerischen Sportschützenbunds genau festgelegt, betonte der neue Vorsitzende Gerlmaier: „Wir dürfen natürlich nicht zu jedem Geburtstag, sonst würde das Ganze ausufern.“ In normalen Zeiten gebe es jährlich um die neun Termine für die Ottenhofener, in den vergangenen beiden Jahren war man aber lediglich beim traditionellen Weihnachtsschießen und dem Volkstrauertag dabei.

An Letzterem kommt auch ein stolzer Besitz des Vereins zum Einsatz: Eine um 1907 gefertigte, frisch renovierte Kanone sorgt dann für besonderen Eindruck.

Beim Ausblick auf die kommenden Monate sehe es schon wieder deutlich positiver aus, sagte Gerlmaier. Die Aktivitäten nehmen zu – und damit auch die Termine: „Einige Schießen sind schon wieder festgelegt.“

Die Geselligkeit wird bei den Hartholz Böllerschützen ebenfalls großgeschrieben, daher treffen sich die Mitglieder einmal im Monat zum gemütlichen Beisammensein. Alle freuen sich, dass dies wieder möglich ist. Bei den Finanzen habe man zuletzt ein kleines Minus gemacht, berichtete Kassier Christian Holbinger: „Wir sind schließlich ein Verein ohne festen Jahresbetrag und leben vom Geld fürs Schießen, Spenden und Festen.“ Aber auch wenn die Einnahmen nach unten sanken, ein bisschen Geld habe man schon noch auf der hohen Kante.

Zwei Ehrungen standen in der Versammlung auch noch auf dem Programm: Karl Greckl und Christian Holbinger wurden für ihre langjährigen Verdienste für den Verein – beide sind seit der Gründung dabei – mit dem silbernen Abzeichen des Bayerischen Sportschützenbunds ausgezeichnet.

