Hasenschule unterstützt Ukrainer in Ottenhofen

Von: Klaus Kuhn

Teilen

Unter den aufmerksamen Augen des Hasen-Lehrers überreichten (v. r.) Josef Greckl jun. und Mascha Voidel die Spende an Bürgermeisterin Nicole Schley. © Privat

1245 Euro haben die Besucher der Ottenhofener Hasenschule heuer gespendet. Das Geld geht an die Ukraine-Flüchtlinge, die in der Gemeinde leben.

Ottenhofen – Sehr aufmerksam beäugt hat der Lehrer der Hasenschule in Ottenhofen die Übergabe der Spendenbox. Aus gutem Grund: Die Besucher der Hasenschule hatten für die im Ort untergebrachten Ukrainerinnen und ihre Kinder 1245 Euro gespendet.

Das Geld überreichten der Initiator der Hasenschule, Josef Greckl, und seine treue Helferin Mascha Voidel am letzten Hasenschultag zur direkten Weitergabe an die Gäste aus der Ukraine an Bürgermeisterin Nicole Schley. Sie bedankte sich herzlich bei den Hasenschulen-Initiatoren für die „tolle Arbeit und die Freude, die sie den Menschen rund um Ostern mit der Hasenschule machen“, sowie für die Spende, die in diesem Jahr am Ort bleibt.

Geld wird in Schulmaterialien investiert

Mitsamt einer großen Ladung Schokohasen konnte die Bürgermeisterin am orthodoxen Osterfest eine Woche später den Familien, vor allem den Kindern, eine große Freude machen. Die werden davon vor allem Schulsachen wie Stifte, Hefte und Rucksäcke kaufen.

Danach wurden die Hasen wieder in ihr Schlafquartier gebracht, wo sie ausharren, bis sie die Menschen wieder erfreuen dürfen. Das Motto fürs nächste Jahr steht bereits fest, wird aber freilich noch nicht verraten.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Erding-Newsletter.)