Die erste Feuerwehr-Gründung scheiterte an einem Streit

Von: Klaus Kuhn

Eine Saug-Druck-Spritze, wie sie auf dem Bild oben in einem Museum steht, hatte einst die Feuerwehr Ottenhofen. © Franz Weber

Die Heimatforscher Ottenhofen ergründen die Anfänge der örtlichen Feuerwehr. Auch das Ziegelbrennen haben sie erforscht.

Ottenhofen – Die Heimatforscher Ottenhofen haben bereits zum dritten Mal in diesem Jahr eine erfolgreiche Veranstaltung zur Heimatgeschichte angeboten. Sprecher Franz Weber holte in der zum Hörsaal umfunktionierten Sporthalle gewissermaßen zum Doppelschlag aus.

Zum einen ging es um die Ottenhofener Feuerwehr. Diese zu gründen, war gar nicht so einfach. Einst bestand eine Pflichtfeuerwehr, aber das Bezirksamt in Ebersberg hatte mit Schreiben vom 16. Mai 1887 die Ottenhofener aufgefordert, eine Freiwillige Wehr zu gründen.

Zwei Wochen später fand der erste Versuch statt. Aber der scheiterte, weil die Gewählten nach einem internen Streit unter anderem mit dem Besitzer der Hofmark, wo das Gerät untergestellt war, ihre Ämter nicht antraten. Erst im nächsten Jahr klappte es, sodass das offizielle Datum der Gründung der Freiwilligen Feuerwehr mit dem 8. September 1888 anzusetzen ist.

Gestützt auf Bilder eines Museums, wo Gerätschaften aufbewahrt werden, wie auch die Ottenhofener sie hatten, stellte Weber einen lebendigen Vortrag zusammen, der mit der aktuellen Ausrüstung der Feuerwehr endete. Die Gäste versammelten sich quasi vor dem großen Monitor und versuchten herauszufinden, wer das alles auf den Bildern ist. Tatsächlich gelang es auf diese Weise, die eine oder andere Lücke zu schließen. Damit hat diese Veranstaltung die Forschung auch ein Stück weit vorangebracht. Auf anderen Bildern hatten die Heimatforscher die moderne Technik genutzt und bei der Digitalisierung des historischen Materials alle Namen der abgebildeten Personen bereits eingeblendet.

Sporthalle als Hörsaal: Franz Weber von den Heimatforschern (r.) befasste sich mit der Feuerwehr am Ort und einem Kapitel der Wirtschaftsgeschichte der Gemeinde Ottenhofen. © Klaus Kuhn

Mit dem zweiten Vortrag haben die Historiker ihre Arbeiten zur Wirtschaftsgeschichte der Gemeinde fortgesetzt und sich damit befasst, wo in Ottenhofen einst Ziegel gebrannt wurden. Diese unverzichtbaren Baustoffe wurden recht dicht bei vorhandenen Lehmvorkommen auch hergestellt. Das Brennen von Ziegeln war eine komplizierte Sache, zumal Brennstoffe wie Kohle nicht zur Verfügung standen.

Die ersten Anfänge dieses Forschungsvorhabens basierten auf alten Flurnamen wie etwa „Ziegelfeld“ ganz in der Nähe der heutigen Reitanlage, wo die Lehmgrube tatsächlich noch in der Landschaft nachweisbar ist, obwohl sie zum größten Teil bereits wieder verfüllt ist.

Weber informierte darüber, dass zunächst auf dem freien Feld die rohen Ziegel aufgetürmt und dann gebrannt worden seien, später, gegen Schluss der Ziegelherstellung in Ottenhofen, auch in einem eigens dafür gemauerten Ofen. Der Hausname „Beim Ziegler“ zeuge ebenfalls von diesem Gewerbe in Ottenhofen. Und wieder war es der Besitzer der Hofmark, ohne den das alles nicht möglich gewesen wäre, denn ihm gehörte über viele Jahre auch der Grund, auf dem das Rohmaterial gefunden wurde.

Zugleich machte Weber in seinem Vortrag deutlich, dass die Forschungen dazu noch am Anfang stünden. Er stellte klar: „Die Ausmaße des Ofens sind bislang nicht bekannt.“ Und dann fehle auch ein weiteres nicht ganz unwichtiges Datum: „Das Jahr der Einstellung der Ziegelherstellung ist ebenfalls unbekannt.“

Bekannt ist dagegen ein anderes Datum: Am Zweiten Weihnachtsfeiertag wird es einen weiteren Vortrag geben: „Das Dorf Unterschwillach im Wandel der Zeit“. Ort und Uhrzeit werden noch bekannt gegeben.