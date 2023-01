Sie lassen Ottenhofens Geschichte aufleben

Jahresprogramm der Heimatforscher Ottenhofen

Von Klaus Kuhn schließen

Brauerei in der Hofmark, Historie der Ortsteile: So sieht das Jahresprogramm der Heimatforscher Ottenhofen aus.

Ottenhofen – Die Heimatforscher Ottenhofen hatten kürzlich mit ihrem Vortrag über Unterschwillach mit 60 Gästen einen durchschlagenden Erfolg. Parallel dazu haben die fünf Enthusiasten auch an einem Jahresprogramm gearbeitet, das sich sehen lassen kann. „Wir wollten weiter machen mit Vorträgen“, stellt Sprecher Franz Weber klar und erzählt der Heimatzeitung auf Nachfrage, was die Gruppe 2023 alles vor hat.

Zunächst: „Es gibt ja noch mehr Ortsteile von Ottenhofen“, deutete Weber an. Nach dem Erfolg in Unterschwillach lasse sich daran sicher anknüpfen, wobei die Dorfwanderung trotz des regnerischen Wetters gut angenommen worden sei, was echten Bedarf dokumentiere.

2022 hatten sich die Heimatforscher zudem mit der Wirtschaftsgeschichte der Gemeinde befasst. „Wir haben Anfragen da, ob wir das mit Meiller noch mal wiederholen“, sagte Weber. In der Tat war es spannend in der alten Hammerschmiede, wo man aber für den Fall einer Wiederholung auf die Gastfreundschaft der Eigentümerfamilie angewiesen ist. Im Ernstfall, so Weber, werde man wohl auch wieder in die Schulturnhalle ausweichen können.

Schon bei der vergangenen Veranstaltung in der zum Hörsaal umfunktionierten Sporthalle hatte Weber deutlich gemacht, dass in der Hofmark auch eine Brauerei untergebracht war. Das, deutete er an, lasse sich vertiefen. „Wo war das Sudhaus?“ Oder auch: „Wo war der Sommerkeller, der Winterkeller?“ Weber ließ durchblicken, wie weit die Heimatforscher hier schon sind: „Wir haben Kontakt zu einem alten Braumeister.“ Diese ganzen Funktionen seien noch ablesbar, freute sich der Sprecher, der darauf brennt, dieses Wissen weiter zu geben.

Außerdem wollen die Hobbyhistoriker das ländliche Leben thematisieren, auch anhand des Modells vom Schlossgarten, an dem gearbeitet wird. Wie berichtet, haben sie im 3D-Druck-Verfahren die Hofmark bereits wieder aufleben lassen, und zwar in ihrer ganzen historischen Dimension. Jetzt arbeiten sie an dem Modell des dazugehörigen Gartens, wenn auch in klassischer Modellbautechnik, und Weber ist neugierig, wie das ankommen wird. Er sei sich sicher, dass sich daran auch eine Menge zeigen lasse.

Bei alledem lassen sich die fünf allerdings nicht unter Zeitdruck setzen. Sie haben sich bewusst nicht über den Veranstaltungskalender der Gemeinde festlegen wollen und können, wie Weber deutlich macht. „Wir nehmen dann Termine, wo wir niemanden stören“, erklärt er. Und nach wie vor sind die Heimatforscher interessiert daran, dass sich weitere an Heimatgeschichte interessierte Mitstreiter finden, die bei diesem Programm mitmachen sowie etwas beisteuern können und wollen. klk