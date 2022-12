Unterschwillach im Wandel der Zeit

Von: Klaus Kuhn

Gruß aus Unterschwillach: Diese Ansichtskarte (um 1920) und viele Bilder mehr haben die Heimatforscher zusammengetragen. © Heimatforscher Ottenhofen

Die Heimatforscher Ottenhofen haben sich mit „Unterschwillach im Wandel der Zeit“ befasst. Zu sehen gibt‘s die Ergebnisse erstmals am 2. Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember.

Ottenhofen – Die Heimatforscher Ottenhofen haben wieder einen Vortrag organisiert. „Das Dorf Unterschwillach im Wandel der Zeit“, heißt er. Nachdem lange nicht feststand, wo man zusammenkommen könnte am Zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, konnte Franz Weber jetzt auch einen Ort nennen: Man trifft sich gewissermaßen am „Tatort“, nämlich in Unterschwillach in der Dorfstraße 3a „Beim Wendl“, Alfred Greckl. Er ist selbst Mitglied der aktiven Gruppe. Los geht es um 14 Uhr, und Weber hat wieder eine Präsentation vorbereitet.

Nach den vergangenen erfolgreichen Veranstaltungen wollen die Heimatforscher sich auch bei den Ottenhofenern bedanken für die vielen Besucher bei diesen Angeboten. Und wieder haben diese Stöberer in Archiven und Sammler von Dokumenten eifrig recherchiert, wollen die Geschichte von alten Anwesen aufarbeiten von der Ersterwähnung bis zur Gegenwart. Sie haben Fotos zum Herzeigen bekommen von alten Unterschwillachern, die längst nicht mehr leben. Aber schon bei dem Vortrag über die Feuerwehr konnte man beobachten, auf welches Interesse gerade diese alten Fotos stoßen.

Dazu kommen alte Flurkarten, wie sie schon bei dem Vortrag über die Ziegelbrennereien zum Einsatz kamen, und Fotos von Veranstaltungen im Dorf.

Und wo man schon mal da ist kann man ja auch gleich mal hingehen zu den im Vortrag gezeigten Anwesen. So groß ist Unterschwillach nicht, deshalb planen die Heimatforscher im Anschluss an die Power-Point-Präsentation einen Spaziergang, um markante Plätze vor Ort zu erkunden. Das is freilich wetterabhängig, in seiner Mitteilung an den Erdinger Anzeiger rät Weber deshalb zu passender Kleidung.

Nun ist Weihnachten, viele könnten im Urlaub oder bei der Familie sein. Darum gibt es einen zweiten Termin: Sonntag, 8. Januar, um 14 Uhr am gleichen Ort. Der Eintritt ist jeweils frei.