Ottenhofens Hofmark aus dem 3D-Drucker

Von: Klaus Kuhn

Teilen

Den historischen Bau der Hofmark in Ottenhofen haben die Heimatforscher dank 3D-Druck im akribisch durchgerechneten Modell entstehen lassen. © Klaus Kuhn

Heimatforscher Leo Kölbl hat in rund einem Jahr Arbeit ein akribisch genaues Modell der Ottenhofener Hofmarkt geschafft - mittels 3D-Druck. Jetzt folgt der Garten.

Ottenhofen – Die Heimatforscher Ottenhofen haben bei ihrer erfolgreichen Ausstellung über die Schule eher im Hintergrund eine kleine Sensation gezeigt: die Hofmark von Ottenhofen zu ihrer Blütezeit in einem akribisch genauen Modell. Doch es ist nicht irgendein Modell, sondern ein 3D-Druck. Diese hochmoderne Technik wird immer erschwinglicher, auch wenn das Gerät, mit dem dieses Modell hergestellt worden ist, zur absoluten Profiklasse zählen muss.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Erding-Newsletter.

Leo Kölbl von den Heimatforschern zeichnet für diese Arbeit verantwortlich. Er berichtet der Heimatzeitung: „Da war ich schon ein Jahr lang gut beschäftigt.“ Die Basis seien die vorhandenen Pläne und Fotos gewesen, berichtet er weiter. für die Umsetzung als Modell musste zudem das Gelände aufgenommen werden. Die Heimatforscher können hierbei auf einen befreundeten Geometer zurückgreifen, der sie dabei unterstützt hat. Das gesamte Gelände wurde auch von den Höhenlagen her vollständig eingemessen.

Sodann mussten alle diese Details in den richtigen Maßstab gebracht werden. Kölbl berichtet, dass das, was jetzt noch Bestand ist, für diese Arbeit das Muster gewesen sei. „Wir haben tatsächlich alles umrechnen müssen“, sagt er. Das galt für jedes einzelne Fenster und alle weiteren Details der einstmals durchaus repräsentativen viereckigen Anlage. Kölbl gibt zu: „Das war eine Wahnsinnsarbeit!“

Dies alles musste in ein Computerprogramm übertragen werden, das dann wiederum den großen 3D-Drucker ansteuern konnte. Um das Hanze einigermaßen handhabbar zu machen, musste der riesige Datensatz auf sechs Teile aufgeteilt werden. So seien die einzelnen Dachteile einzeln hergestellt worden. Herausgekommen ist eben dieses exakte Modell, das bei der Ausstellung in der Schulsporthalle erstmals gezeigt werden konnte.

Warum um diese gewaltige Arbeit nicht wesentlich mehr „Wirbel“ gemacht worden ist, kann Kölbl auf Nachfrage begründen: Das alles sei noch nicht richtig fertig, denn zur Hofmark gehörte ja auch der große Garten. In dem steht der Teepavillon, der bis heute erhalten ist, aber für die Öffentlichkeit nicht zugänglich ist. Diesen Garten hat sich Kölbl als nächste Arbeit vorgenommen. Das wird aber, wie er sagte, dann kein 3D-Druck, sondern klassischer Modellbau.

Dass die Heimatforscher das auch können, können Gäste ihrer Ausstellungen immer wieder bestaunen: Das Modell des Ottenhofener Bahnhofs existiert schon eine ganze Weile. Bei alledem ist sich Kölbl seiner Pionierleistung durchaus bewusst, bringt doch die Technik eines 3D-Drucks die Möglichkeit, auch in der Archäologie Fundstücke exakt zu reproduzieren und damit gefahrlos sowie ohne die durchaus erheblichen Kosten für Versicherung und speziell ausgestattete Vitrinen einer breiten Öffentlichkeit zu zeigen.

Ausdrücklich erinnert er daran, dass es auch 3D-Scanner gebe, die ein solches Fundstück auf den Bruchteil eines Millimeters genau abtasten und dann via Software für den Drucker aufbereiten könnten.

Hofmark und Garten sollen im selben Maßstab entstehen und würden dann eine vorzeigbare Einheit bilden, so der Plan der Heimatforscher.

klk