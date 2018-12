Ideen fürs Ottenhofener Schloss

Es tut sich was beim Ottenhofener Schloss. Mit dessen neuem Eigentümer fand bereits eine Besprechung statt.

Ottenhofen – Für die Planung am Ottenhofener Schloss hat nun eine eher informelle, aber hochkarätig besetzte Runde getagt. Dabei wurden konkrete Ergebnisse erarbeitet, nach denen auf Veranlassung des neuen Schlosseigentümers die Änderung des Bebauungsplans vorgenommen werden soll. Der beauftragte Planungsverband dürfte dann ab Januar mit klaren Vorgaben ans Werk gehen.

So zumindest ist die Einschätzung von Bürgermeisterin Nicole Schley (SPD) nach dieser Besprechung, mit der sie in den Gemeinderat ging und einige Kernaussagen wiedergab: Die geplante Wohnnutzung ist danach ganz im Sinne der Regierung von Oberbayern. Zur Haltung der Denkmalbehörde gab sie ihren Eindruck so wieder: „Die sind ganz entspannt, was den Ausbau angeht, haben aber noch Probleme mit dem Anbau. Da werden wir wohl noch mal dran gehen müssen.“

Der Planungsverband sei bei der Besprechung ebenfalls dabei gewesen, so die Bürgermeisterin, die sich auch eine positive Stellungnahme des Staatlichen Bauamts abholen konnte. Dieses habe nämlich wohlwollend kommentiert, dass die Gemeinde in Sachen Gehweg an der Ortsdurchfahrt weiterkommen wolle. „Wir haben den Planungsbereich bewusst bis dahin ausgeweitet“, so die Bürgermeisterin. Sie machte deutlich, dass der Wunsch nach einer Verbesserung für Fußgänger an der Ortsdurchfahrt gerade in diesem Bereich schon von ihrem Vorgänger verfolgt worden sein müsse.

Klaus Kuhn

Rubriklistenbild: © Vroni Macht