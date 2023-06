„Ihr gebt Kindern eine Melodie ins Herz“

Von: Alexandra Anderka

Teilen

Bei der Preisübergabe: Bezirkstagspräsident Josef Mederer, das Sternschnuppe-Duo Margit Sarholz und Werner Meier sowie Laudator Christian Springer (v. l.). © WOLFGANG ENGLMAIER

Das Sternschnuppe-Duo freut sich über den Oberbayerischen Kulturpreis, der am Sonntag in Kloster Seeon an die Künstler aus dem Landkreis und an den Regisseur Marcus H. Rosenmüller verliehen wurde.

Seeon/Ottenhofen – Der Applaus will nicht enden nach der Laudatio von Kabarettist Christian Springer auf das Sternschnuppe-Duo, das am Sonntag zusammen mit Regisseur Marcus H. Rosenmüller den 44. Oberbayerischen Kulturpreis im Kloster Seeon entgegen genommen hat.

Margit Sarholz und Werner Meier umarmen ihren langjährigen Freund Springer. Die 135 Gäste im ehrwürdigen Saal des Kultur- und Bildungszentrums feiern die Preisträger aus Ottenhofen und stehen auf. Zum zweiten Mal in Folge erhalten – nach Martina Eisenreich im vergangenen Jahr – Künstler aus dem Landkreis Erding die „höchste kulturelle Auszeichnung, die der Bezirk zu vergeben hat“, betonte Josef Mederer, der Bezirkstagspräsident von Oberbayern. Der Preis ist mit 5000 Euro dotiert.

Die beiden Preisträger sind sichtlich gerührt, Meier wischt sich eine Träne aus den Augen, seine Frau Margit bedankt sich für die „grandiose und berührende Laudatio“ und meint augenzwinkernd: „Ich habe nicht gedacht, dass ich jemals über mich selbst berührt sein werde.“

Ihr erzieht nicht die Kinder, sondern die Erwachsenen! Bei euch lernt man, wie wertvoll Zweisprachigkeit ist und was man mit ein paar Wörtern im Dialekt erzählen kann.

Das ist Christian Springer gelungen. In seiner emotionalen, witzigen und zugleich politischen Rede beschreibt er – meist auf Bairisch –, was das Künstler-Duo alles leiste. Oft stehe die Hochkultur im Fokus von Preisverleihungen, dabei hätten „die meisten noch nicht kapiert, was ihr eigentlich macht“. Die beiden würden nicht die Kinder erziehen, sondern die Erwachsenen. „Bei euch lernt man, wie wertvoll Zweisprachigkeit ist und was man mit ein paar Wörtern im Dialekt alles erzählen kann.“

Dann meinte er halb im Spaß, halb im Ernst: „Was ihr mit einem einzigen Auftritt anstellt, das sind im normalen Leben 21 Berufssparten: Bewegungs- und Gesangstherapie, Physio- und Psychotherapie, Integrationsarbeit, Kinderbetreuung und was weiß ich alles.“ Damit man begreife, wie schön und gesund es sei, ohne Schuhe in Socken herumzulaufen, brauche man eigentlich einen Podologen. „Und was macht ihr ? Einen Barfuß-Rock’n’Roll.“

„Ihr gebt Kindern eine Melodie ins Herz“, und trotzdem gebe es viel zu wenig Anerkennung dafür, wenn man mit und für Kinder Musik macht. Der Bezirkstag von Oberbayern hat das mit seiner Preisverleihung an die beiden nun geändert, der Landkreis Erding hat dem Sternschnuppe-Duo noch nicht den Kulturpreis des Landkreises überreicht, lediglich Werner Meier wurde die Auszeichnung als Kabarettist verliehen. „In der Laudatio für den Kulturpreis 1997 wurde Werner Meier gemeinsam mit seiner Frau Margit auch und speziell für die Aktivitäten des Sternschnuppe-Duos umfassend gewürdigt“, lautet die Erklärung des Landratsamtes auf Nachfrage.

Für Springer sei die Musik prägend gewesen: „Ohne Musik in meiner Kinderzeit würde ich heute hier nicht stehen.“ Doch die Paarung Kinder und Musik habe man im Dritten Reich auch missbraucht. Im Konzentrationslager Theresienstadt ist Brundibár, eine schrecklich-wunderbare Kinderoper, die sogar aufgeführt werden durfte, entstanden. Springer erzählte diese traurige Geschichte, obwohl doch allen zum Feiern zumute sei, „weil Musik auch immer politisch ist“.

Und das Künstler-Duo sei politisch, mit seinen Liedern. „Da gibt es Nette, Bläde, O‘drahte – alle sind dabei. Es gibt keine Unterschiede zwischen Weißen, Roten, Schwarzen und Gelben. Eure Welt ist verdammt bunt.“ Und er sei völlig davon überzeugt: „Kinder, die ihr in der Reiß‘n habt’s, die werden keine Nazis – wie wundervoll!“

Seit 30 Jahren singt sich das Sternschnuppe-Duo nun in die Herzen der Kinder. Es sei mittlerweile ein „höchst erfolgreiches Kleinunternehmen, Musik für die Bühne ebenso wie zum Kaufen“, wie Mederer in seiner Begrüßung hervorhob. Er wisse auch den Grund, Margit Sarholz habe einmal gesagt: „Kinder haben bestes Hörfutter verdient.“

In ihrer Dankesrede bezogen die beiden ihr Team mit ein, das auch unter den Gästen war: „Ohne euch würde gar nix laufen.“

Besonders freute das Künstler-Paar, dass sie zusammen mit ihrem „Lieblingsregisseur“ den Preis erhielten. Der bundesweit bekannte Regisseur Marcus H. Rosenmüller aus Hausham bei Miesbach hatte seinen Durchbruch 2006 mit dem Film „Wer früher stirbt, ist länger tot“.

Die drei Preisträger reihen sich nun in die Liste von Persönlichkeiten wie Gustl Bayrhammer (1991), Hans Clarin (1996), Vicco von Bülow (1999), Max Mannheimer (2005) Gerhard Polt (2007) oder die Spider Murphy Gang (2917).

Viel zu wenig Anerkennung