Im Schützenheim spielt die Musik

Von: Veronika Macht

Ist mit dem Ergebnis zufrieden: Ottenhofens Bürgermeisterin Nicole Schley. © Renate Schmidt

In Ottenhofen soll es einen Standort für die Musikalische Früherziehung der Kreismusikschule Erding geben – im Schützenheim, wo sich regelmäßig auch der Gemeinderat trifft.

Ottenhofen – Im Bürgerforum, zu Beginn der jüngsten Sitzung, meldete sich ein Bürger zu Wort und berichtete, dass einige Mütter – die Musikalische Früherziehung richtet sich an Vorschulkinder im Alter ab vier Jahren – sehr aktiv auf der Suche nach einem öffentlichen Raum in der Gemeinde seien. Es gehe um eine Stunde pro Woche, in der die Mädchen und Buben singen, Instrumente entdecken und Musikübungen durchführen.

Bürgermeisterin Nicole Schley (SPD) konnte darauf gleich eine konkrete Antwort geben. „Der Elternbeirat des Kinderhauses hat mich schon im März darauf angesprochen“, berichtete sie. Seitdem habe man sich Gedanken gemacht – und eine Lösung gefunden.

Wie berichtet, hatte es zuletzt Diskussionen über den ehemaligen Mutter-Kind-Raum in der Josef-Vogl-Halle und dessen künftige Nutzung durch die beiden Schützenvereine gegeben. Diese hätten signalisiert, eine mögliche Erweiterung zurückzustellen, damit die Gemeinde den Raum für eine Mehrzwecknutzung herrichten könne.

Zumindest für die Musikalische Früherziehung sei dies aber schwierig, berichtete Schley. Laut Kreismusikschule (KMS) seien zwölf Kinder angemeldet, und dafür sei der Raum zu klein. Als Alternative habe sie mit den Schützenvereinen über den Raum gesprochen, in dem der Gemeinderat tagt. „Sie wären einverstanden für eine Stunde pro Woche“, verkündete Schley: „Ich kann also der Kreismusikschule zurückmelden, dass wir diese Räumlichkeiten zur Verfügung stellen.“

Laut Bürgermeisterin stellen die anderen Gemeinden Räumlichkeiten für die Musikalische Früherziehung kostenlos zur Verfügung, wobei es dabei vor allem um Heizkosten gehe. Da müsse der Gemeinderat entscheiden, ob man diesem Beispiel folgen möchte.

Verena Stadler (CSU) erkundigte sich nach der Reinigung – diese würden die Schützen selbst übernehmen, wenn sie dort aktiv sind. Laut Schley wird nach den Ratssitzungen eine Reinigung beauftragt, also mindestens einmal im Monat. 47 Euro koste dies für den Eingang und die Toiletten. Müsse die KMS diese Kosten tragen, so Schley, habe sie bereits signalisiert, dass es daran scheitern werde. Immerhin arbeite die Musikschule vor allem mit Zuschüssen, da sei kein Geld für so was da.

Stattdessen könnten die Kinder im Windfang wie im Kinderhaus ihre Straßenschuhe gegen Schläppchen tauschen. „Darauf können wir uns schon einlassen, wenn da zwölf Kinder für eine Stunde in Hausschuhen drin sind“, meinte Schley und ergänzte: „Das wird wahrscheinlich ein Probelauf sein, das gab es bisher bei uns nicht, und es gab auch keine Anfragen dafür. Aber die Musikschule würde sich freuen, wenn sie einen Standort hier hätte. Das ist ja auch eine gute Sache.“

Der Musikunterricht soll donnerstags stattfinden und würde somit mit keiner anderen Nutzung kollidieren. So treffen sich die Senioren jeweils am ersten Dienstag des Monats dort zum Spielenachmittag. Das Thema stand nicht als Punkt auf der Tagesordnung. „Aber wir reden ja nicht über Hunderte von Euro, sondern über 47 Euro für die Reinigung und vielleicht zehn Euro für Heizung. Streng genommen kann ich das mit meinen Verfügungsmitteln alleine entscheiden, aber ich fände einen Konsens schön, dass wir sagen, wir stehen dahinter“, sagte Schley.

Dagegen hatte der Gemeinderat nichts einzuwenden, die Bürgermeisterin registrierte mehrheitliches Nicken. „Wir probieren es aus“, meinte Sebastian Weber (CSU). Und wenn es wirklich am Schmutz scheitere, dann müsse man eben mit den Müttern sprechen, dass sie dort putzen. Dazu hätten sich diese auch bereit erklärt, ergänzte der Bürger, der das Thema im Bürgerforum vorgebracht hatte.