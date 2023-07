Neuer Gehweg an der Riverastraße

Von: Veronika Macht

Der Gehweg an der Riverastraße ist sanierungsbedürftig: Er soll in den kommenden zwei Jahren erneuert werden. Auch die gemeindliche Wasserleitung, die unter den Bäumen in der Mitte verläuft, wird verlegt. © Vroni Macht

Der Gehweg an der Riverastraße in Ottenhofen, im gesamten Bereich des dortigen Wendehammers, ist sanierungsbedürftig.

Ottenhofen – Die Arbeiten für den südlichen Bereich hat der Bauausschuss einstimmig für rund 8800 Euro an eine Firma aus Freising vergeben. Sie wird dann auch für einen Anlieger der Straße aktiv, was in der Sitzung für Diskussionen sorgte.

Konkret geht es um ein Haus, das verkauft wurde und nun vom neuen Eigentümer saniert wird. Durch Baufahrzeuge, die über den Gehweg gefahren sind, sind dort Schäden entstanden. Anhand von Maklerfotos habe sich aber feststellen lassen, dass der Zustand der Granitrandsteine schon vor dem Verkauf des Hauses schlecht gewesen sei, erklärte Simon Wiethaus aus dem Bauamt. Dies treffe zudem auf die Bordsteine im gesamten Wendehammer zu.

In den kommenden beiden Jahren soll deshalb der komplette Gehweg in diesem Bereich erneuert werden. „Im Zentrum des Wendehammers stehen zudem zwei Bäume, unter denen die gemeindliche Wasserleitung verläuft“, berichtete Wiethaus. Bei einem Rohrbruch könnten diese nicht ohne Weiteres repariert werden. Es bestehe die Gefahr, dass die Bäume gefällt werden müssen oder die Wurzeln derart beschädigt werden, dass sie absterben. Für 2024 ist deshalb auch geplant, den Wasserleitungsverlauf zu ändern. Und weil in diesem Bereich noch keine Glasfaserleitungen verlegt sind, möchte man dann mit Pflastersteinen arbeiten.

Im Zuge dessen soll bei dem verkauften Haus der Gehweg teilweise abgesenkt werden, damit private Stellplätze des neuen Eigentümers angefahren werden können. Diese Kosten trage der Eigentümer selbst, und er beauftrage mit den Arbeiten die gleiche Firma, die den Auftrag für die öffentliche Fläche, zunächst im südlichen Teil des Wendehammers, bekommt.

Dafür hatte die Gemeinde drei Unternehmen um ein Angebot gebeten, wirtschaftlichster Bieter war eine Freisinger Firma mit rund 8800 Euro. „Die Schäden sind jetzt zwar größer als vorher, aber der Gehweg war da auch schon teilweise porös. Da sind wir einfach in der Pflicht“, erklärte Bürgermeisterin Nicole Schley (SPD).

Andreas Lippacher (FWO) wollte wissen, ob es schon einen Bauantrag für neue private Stellplätze gebe, was Wiethaus verneinte. „Wir stimmen also einer willkürlichen Absenkung zu, damit der Eigentümer dort ich weiß nicht wie viele Stellplätze anfahren kann. Einen ähnlichen Fall haben wir am Schlehbachweg, und da streiten wir“, schimpfte Lippacher. Da habe er Probleme mit der Gleichbehandlung.

Schley erklärte, der Eigentümer brauche noch mindestens einen weiteren Stellplatz auf seinem Grundstück: „Und wenn er die Absenkung zahlt, sehe ich das nicht so dramatisch.“ Die Einfahrt zur Garage sei bereits abgesenkt, und bei den Arbeiten sei die Gemeinde ja schließlich vor Ort dabei.

Auch Wiethaus meinte, für ihn sei dies „unproblematisch, weil es die gleiche Firma ist“. Lippacher hakte nach, ob es wirklich Sinn mache, „dass hier ein Anlieger privat einen Gehsteig der Gemeinde herstellt. Das kenne ich so nicht, das ist ein ganz komisches Verfahren.“ Laut Schley gab es erst kürzlich an der Erdinger Straße einen ähnlichen Fall, da habe ebenfalls ein Eigentümer die Absenkung selbst übernommen.