Mit Hochdruck gegen den Saharastaub

„Wasser marsch!“ Die Jugendfeuerwehr Ottenhofen säuberte gegen eine Spende für die Jugendkasse am Freitag in einer spontanen Aktion rund 100 Autos vom Saharastaub. © Klaus Kuhn

Die Jugendfeuerwehr Ottenhofen hat in einer spontanen Waschaktion rund 100 Autos vom Saharastaub befreit - und macht zugleich Werbung für sich.

Ottenhofen – Die Jugendfeuerwehr Ottenhofen hat gezeigt, was sie kann: In einer spontanen Aktion am Freitag rückten die jungen Freiwilligen, unterstützt von einigen „Großen“, mit Hochdruckreiniger, C-Schlauch und Hohlstrahlrohr dem Saharastaub auf den Autos zu Leibe. Zwei Stunden lang hieß es „Wasser marsch“ auf dem Vorplatz vor dem Gerätehaus. Am Ende waren es rund 100 Autos, die wieder staubfrei gemacht wurden.

Der Andrang überraschte die Feuerwehrler und war dermaßen groß, dass sich lange Schlangen bildeten. Um dem Herr zu werden, musste schnell noch ein zweites Hochdruck-Reinigungsgerät organisiert werden, damit man die Autos von zwei Seiten gleichzeitig angehen konnte. An der zweiten Station standen die Helfer mit dem C-Schlauch, der direkt an den Hydranten angeschlossen war, und sorgten für das, was im Waschmaschinenprogramm „Spülen“ heißt.

Von hinten her über den geplanten Bauplatz für die Gerätehauserweiterung an den Toren vorbei nach vorn Richtung Ortsdurchfahrt leiteten die Jugendfeuerwehrler ihre „Kundschaft“, und an der Einfahrt stand auch ein Mitglied des Feuerwehrnachwuchses mit der Sammelbüchse.

Jugendleiter Michael Weber leitete die Aktion. „Jeder gibt, was es ihm wert ist“, sagte er, Preise habe die Jugendfeuerwehr für den Waschservice nicht festgelegt. „Es ist einfach wichtig, dass die Jugendfeuerwehr auch mal wieder öffentlich in Erscheinung tritt“, und da komme diese Aktion gerade recht, meinte Weber.

Die Jugendfeuerwehr hat nach seinen Worten derzeit sieben Aktive, darunter zwei Mädchen. Und es sollen mehr werden, deshalb nutzte Weber die Gelegenheit zu einer Ankündigung: Die Jugendlichen in der Gemeinde von zwölf bis 18 Jahren werden demnächst Post bekommen mit einer Einladung zu einem Jugendtag am 15. Mai am Feuerwehrhaus. Weber bat, diesen Brief nicht gleich als mutmaßliche Werbung zu entsorgen.

Am Programm werde gerade gearbeitet. Auf jeden Fall solle es einen Querschnitt durch das geben, was Feuerwehrdienst bedeuten könne: Wärmebildkamera, Brandhaus und mehr werde vorgeführt. Aber schon jetzt seien interessierte Jugendliche eingeladen, zur Jugendfeuerwehr zu kommen: Jeden ersten und dritten Montag im Monat ab 18 Uhr treffe man sich am Feuerwehrhaus, also vor der Übung der Erwachsenen, die sich dabei auch gern vom potenziellen Nachwuchs über die Schulter schauen lassen.

Klaus Kuhn