Kinder beschützt, für Zivilcourage geehrt

Von: Hanna von Prittwitz

Geehrte und Gratulanten (v.l.): Polizeikommissar Marcel Colombo, Polizeioberkommissar Jens Habben, Anna Beneke, Silke Gierlich und Bürgermeister Michael Sturm bei der Übergabe im Rathaus. © Gemeinde Weßling

Als Silke Gierlich aus Ottenhofen und Anna Beneke aus Weßling am Bahnhof in Weßling einen Mann beobachten, wie er Kinder bespuckt, sie beleidigt und den Hitlergruß zeigt, zögern sie keine Sekunde. Sie nehmen sich der Kinder an und rufen die Polizei. Dafür erhielten sie am Montag eine Auszeichnung der Bundespolizei.

Ottenhofen/Weßling – Der Vorfall ereignete sich am 7. Juli kurz nach 16 Uhr. Wie die Polizei Herrsching berichtet, hatte ein 47 Jahre alter Wohnsitzloser auf dem Bahnsteig des Weßlinger Bahnhofs zwei Kinder, um die zehn und zwölf Jahre alt, bespuckt, sie rassistisch beleidigt und ihnen Müll nachgeworfen. Außerdem zeigte der Mann den Hitlergruß. Gierlich (37) und Beneke (52) zögerten nicht und nahmen die beiden Kinder sofort in Schutz. Sie stiegen gemeinsam mit ihnen in die S-Bahn nach Herrsching, von wo aus sie die Polizei verständigten. Diese nahm den Mann noch an Ort und Stelle in Gewahrsam.

Der 47-Jährige hatte nach Angaben der Bundespolizei die Kinder nicht nur verbal beleidigt, sondern auch nach ihnen geschlagen. Mehrfach habe er dabei den Hitlergruß gezeigt und auch „Heil Hitler“ gerufen. Offensichtlich nicht zum ersten Mal: Der Mann sei wegen Gewaltdelikten und Verwendung verfassungsfeindlicher Kennzeichen polizeibekannt, hieß es in der Mitteilung der Polizei. Und er war nicht nüchtern: Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,72 Promille. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen hatten ihn die Beamten allerdings vorerst wieder auf freien Fuß setzen müssen.

Sich einzumischen und die Polizei zu rufen, das war in der Situation offensichtlich aber nicht selbstverständlich. Dem Vernehmen nach verfolgten mehrere Zeugen das Geschehen und wiegelten ab. Es sei nicht nötig, die Polizei anzurufen. Die beiden Freundinnen, die an dem Tag eigentlich zu einer gemeinsamen Wanderung aufbrechen wollten, sahen das vom ersten Moment an anders, berichteten sie unmittelbar nach dem Vorfall unserer Zeitung.

Für ihren besonnenen Einsatz gab es nun im Weßlinger Rathaus eine kleine Feierstunde, die auch für die beiden Frauen überraschend kam. Gemeinsam mit Bürgermeister Michael Sturm übergaben Polizeioberkommissar Jens Habben und Polizeikommissar Marcel Colombo Präsente an Gierlich und Beneke.

Weil die Ermittlungen zu dem Vorfall noch andauern, durften sie sich zu den Geschehnissen gegenüber unserer Zeitung nicht näher äußern, vor der Ehrung mussten sie auch nochmals aussagen.

Ins Rollen gebracht hatte die Ehrung Oberkommissar Habben, den das Verhalten der Frauen „sehr beeindruckt hat“. Er nimmt Schulungen in Sachen Zivilcourage unter anderem an Schulen vor und weiß, dass das mit der Zivilcourage ein großes Problem in der Gesellschaft ist. „Die beiden Frauen haben alles richtig gemacht, weil sie sich nicht in Gefahr begeben und die Polizei gerufen haben“, sagte Habben, der selbst in Weßling wohnt.

Ihn habe schockiert, dass Zeugen den Frauen davon abgeraten hätten, die Polizei zu alarmieren. Gerade, nachdem auch Kinder betroffen gewesen seien. Leider sei dies ein Verhalten, das die Polizei zunehmend beobachte. „Niemand will sich mehr die Hände dreckig machen. Wenn er aber selbst in Not ist, ist das Geschrei groß.“ Dabei komme die Polizei lieber einmal zu oft als einmal zu wenig. Es sei ihm ein Anliegen, die beiden Frauen explizit für ihre Zivilcourage zu ehren. hvp