Kindergarten-Engpass in Ottenhofen: Lösung ist in Sicht

Mit dem Waldkindergarten hat sich die Lage entspannt. Jetzt könnte gegenüber des bestehenden Kindergartens ein weiterer entstehen.

Ottenhofen – Hinter den Kulissen arbeiten Verwaltung, Landratsamt und Bürgermeisterin Nicole Schley (SPD) intensiv daran, konkrete Zahlen über den zukünftigen Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen für Ottenhofen zu ermitteln, auf deren Basis dann die Planung für den weiteren Ausbau vorbereitet werden kann. Wie berichtet ist ein Fragebogen zu diesem Zweck im Umlauf gewesen. In diesen Wochen läuft die Auswertung.

„Wir müssen jetzt schauen, was diese Zahlen bedeuten“, so die Bürgermeisterin im Gespräch mit der Heimatzeitung. Der Gemeinderat hatte zunächst einen schnell zu realisierenden Anbau an den bestehenden Kindergarten verworfen. Glücklicherweise ist die Gemeinde im Besitz eines größeren Grundstücks genau gegenüber des bestehenden Kindergartens. Dieses ist aktuell noch bebaut. Nach den Worten der Bürgermeisterin zeichnet sich aber ab, dass genau hier eine Lösung des Engpasses bei den Kinderbetreuungseinrichtungen angestrebt werden soll. Dabei könnte es sogar passieren, dass für diese dann neu zu schaffende Einrichtung ein anderer Träger gefunden werden muss. Das hatte die Bürgermeisterin bereits mehrfach gesagt.

Was die Kindergartenplätze angeht, hat es dank des Waldkindergartens eine deutliche Entspannung gegeben. Ein genaues Datum für die offizielle Einweihung dieses Kindergartens steht noch nicht fest: Die Bürgermeisterin peilt hier einen Termin in der ersten November-Hälfte an.

Klaus Kuhn