Neuer Ottenhofener Altar geweiht: „Das ist unsere Mitte, das ist der Herr selbst“

Von: Klaus Kuhn

Zentrale Weihehandlung: Weihbischof Bernhard Haßlberger salbte den neuen Volksaltar mit Chrisam, einem Sinnbild des heiligen Geistes (M.). Mit dabei waren Diakon Thomas Zaminer und Pfarrvikar Thomas Belitzer (v. r.) © Klaus Kuhn

Der neue Altar in der Ottenhofener Kirche wurde geweiht. Auch der Ambo ist neu. Finanziert wurde die liturgische Ausstattung durch Spende einer bereits verstorbenen Bürgerin.

Ottenhofen – „Jetzt können wir wieder alles“: Das war der erlösende Satz von Pfarrgemeinderatsvorsitzendem Christian Olbrich am Ende eines würdigen zweistündigen Gottesdienstes am Sonntag in der Ottenhofener Kirche. Weihbischof Bernhard Haßlberger hat den neuen Volksaltar geweiht, sodass in Ottenhofen ab sofort auch wieder Messen gehalten werden können und dürfen.

Wie berichtet, ist der neue Altar aus hellem Jura-Stein, der den bisherigen einfachen Volksaltar aus Holz ablöst, schon im vorigen Juni aufgestellt worden. Daneben wurde auch der Ambo erneuert. Die Kosten für diese liturgische Ausstattung belaufen sich auf rund 11 000 Euro. Finanziert wurde sie aus einer Spende der 2008 verstorbenen Ottenhofener Bürgerin Therese Schmidpeter.

Der Weihbischof erinnerte an die pandemiebedingten Verschiebungen der Zeremonie, die dazu geführt haben, dass es der ganzen Kirchengemeinde nicht mehr so gut gegangen sei, auch wenn immer wieder Wortgottesdienste und Andachten gehalten wurden. Aber Dekan Michael Bayer, der am Sonntag krankheitsbedingt nicht dabei sein konnte, hatte im Gespräch mit der Heimatzeitung einst betont, dass an einem noch nicht geweihten Altar keine Heilige Messe gehalten werden könne. Und die Heilige Messe ist eben für Katholiken durch nichts wirklich zu ersetzen. Darum fehlte einfach etwas Zentrales im kirchlichen Leben der katholischen Ottenhofener. Entsprechend groß war die Freude, dass das jetzt ein Ende hat.

Der Festgottesdienst, den Pfarrvikar Thomas Belitzer und Diakon Thomas Zaminer mitgestalteten, wurde im Internet übertragen und auch auf einem großen Monitor in der Halle der Familie Greckl, sodass mehr Menschen teilnehmen konnten, als in der Kirche Platz haben. Haßlbergers Predigt hatte zwei klare Schwerpunkte. Der erste war die Bedeutung des Altars als das Zentrum des Gottesdienstes: „Die Gemeinde versammelt sich um den Altar, sie versammelt sich um Christus. Das ist unsere Mitte, das ist der Herr selbst.“

Der zweite Schwerpunkt war ein geradezu leidenschaftlicher Appell, sich um die Einheit der Christen zu bemühen. „Das war ein ganz großes Anliegen Jesu“, sagte Haßlberger, der bedauernd feststellte: „Das ist uns nicht gelungen.“ Dabei liege es doch auf der Hand, dass es nicht gerade glaubwürdig sei, wenn man sich auseinanderdividieren lasse. „Zusammen seid ihr stark, allein werdet ihr zerbrochen.“

Die Altarweihe selbst und die Segnung des neuen Ambo nahm der Weihbischof mit großem Ernst vor. Es ist die zentrale Weihehandlung, bei der es auffallend still war in der restlos vollen Kirche. Erst dann ließ Haßlberger Weihrauch vom neuen Altar aufsteigen.

Die Einbringung der Reliquien der Heiligen Otto und Korbinian war dagegen ein vergleichsweise schlichter und technischer Akt. Erst als das alles vollzogen war, konnten erstmals am Volksaltar Hochgebet und Kommunionsausteilung stattfinden. Danach wurde Haßlberger noch mal amtlich, die Urkunden mussten unterschrieben werden. „Wie sich das in der katholischen Kirche gehört, sind die auf Latein. Bernardus, das bin ich“, sagte er.

Viele Kinder wirkten an dem feierlichen Gottesdienst mit, danach ging es in einem kleinen Festzug durch die von der Feuerwehr abgesperrte Ortsdurchfahrt in den Hof der Familie Greckl zum Pfarrfest, wo die Freiwilligen schon eifrig die Würstl umdrehten. Die Blaskapelle Moosinning führte den Festzug an, um dann bei der weltlichen Feier, für die sich Haßlberger auch Zeit nahm, aufzuspielen.

Am Ende des Gottesdienstes zeigte Weihbischof Haßlberger übrigens noch, wie gut er über die Ottenhofener Probleme im Bilde ist: „Eins schreib’ ich Euch aber noch ins Stammbuch: In Amt und Würden werde ich nicht mehr erleben, dass das mit dem Pfarrheim noch was wird.“ Aber er wolle doch wenigstens erleben, dass hier ein Anfang gemacht werde.

