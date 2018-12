Heiligabend aus Sicht von Ochs und Esel

Sternschnuppe Duo singt Winter- und Weihnachtslieder gemeinsam mit Kindern.

Ottenhofen – Das Beste kam beim Winterkonzert von Sternschnuppe in der restlos ausverkauften Josef-Vogl-Halle in Ottenhofen fast zum Schluss: Die Weihnachtsgeschichte, und zwar aus der Sicht derer, für die der Stall eigentlich gedacht war: Der Ochs (Werner Meier) und der Esel (Margit Sarholz) staunten nicht schlecht, als zu nachtschlafender Zeit ein Paar in ihre Behausung eindrang, wobei die Frau hochschwanger war.

Und dann passierte es auch noch, dass die beiden plötzlich zu dritt waren. Es sei doch recht schnell gegangen, stellten sie fest. Der neue Erdenbürger belegte dann auch noch ihre Futterkrippe. Die ganze Geschichte kam natürlich in Liedform daher, wobei die beiden Tiere sich auch noch darüber mokierten, dass die Menschen sie für dumm hielten.

Herrlich, wie die seit 25 Jahren auf der Bühne stehenden Musiker, diese Szene vor den geistigen Augen der vielen Kinder im Saal aufbauten. Sie endete mit der zufriedenen Feststellung der beiden Tiere, dass viele vielleicht gescheiter seien, sie aber würden jetzt berühmt, weil eine Krippe ohne Ochs und Esel in den Stuben der Weihnachten feiernden Familien undenkbar ist. Untermalt wurde die Aufführung von den sechs heimlichen Stars des Spätnachmittags: Carina Kirchner, Theresa Streitel, Johanna Adam, Marlene und Amelie Gall sowie Felix Stern-Dachs, die die aktuelle CD mit gestaltet hatten. Dabei ist es in Teilen schon die zweite Generation junger Sängerinnen und Sänger: Von Carina Kirchner stand schon Mama Simone vor 20 Jahren auf der Bühne mit den beiden Musikern, wie Werner Meier hervorhob. Beifall war den sechs Kindern sicher, nicht zuletzt, weil sie gewaltiges Lob erhielten: Bei der CD-Einspielung habe alles derart gut funktioniert, dass so manche Aufnahme auf Anhieb genommen werden konnte.

Das Erfolgsrezept der beiden Ottenhofener Musiker griff auch hier: Eingängige Melodien, für Kinder leicht verständliche Texte, und schon konnte mitgesungen und mitgeklatscht werden, so dass aus dem Konzert ein ausgewachsenes Fest wurde, aufgewertet noch durch eine so bescheidene wie effektive Lichtershow und eine großartig abgestimmte Tontechnik.

Und es war was los auf der Bühne! Da flogen Schneebälle, da wurde ein großer Sack mit Gegenständen, die zu den Liedern passten, ausgepackt.

Selbstbewusst gaben sich die Kinder, die da auf die Bühne kamen: So wusste Amelie Gall als Solistin beim „Babyglück aus der Sicht der Schwester“ zu beeindrucken. Schon vor der Pause, als es um die bereits bekannten Lieder ging, waren die Kinder im Saal mit Begeisterung dabei. Man merkte: Hier war viel kleines Stammpublikum, das lautstark den „Ottenhofener Schneeflockenchor“ bildete. Theresa Streitel hatte noch eine besondere Ehre: Sie durfte die Zugabe singen.