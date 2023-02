Das Publikum bestimmt das Mordopfer

Von: Klaus Kuhn

Zum Krimi-Dinner laden (v. l.) Jürgen Martini, Carola Werndl, Michael Weidel, Sabine Drobner, Wolfgang Kaiser und Melanie Schüngel sowie Regisseur Thomas Waldherr (nicht im Bild). © Verein

„Zum Frühsport Mord“ heißt das Stück, das beim Krimi-Dinner in Ottenhofen gespielt wird. Der Vorverkauf startet am Sonntag, 19. Februar.

Ottenhofen – Corona hat die Laienspieler in Ottenhofen ausgebremst, jetzt soll es klappen: das Krimi-Dinner im Camillo, das am 17. März Premiere feiert. Unter der Regie von Thomas Waldherr spielen die unter dem Patronat der Eichenlaub-Schützen auftretenden Schauspieler „Zum Frühsport Mord“ von Madeleine Giese. Die Besonderheit dabei: Das Publikum entscheidet, welche Figur umgebracht wird.

Giese lebt in Kaiserslautern und ist selbst Schauspielerin, aber auch Hörspiel-, Bühnen- und Romanautorin. Das Stück wurde im Herbst 2019 uraufgeführt, und die Autorin verriet der Heimatzeitung: „Ich komme ja vom Krimi.“ Eigentlich sei jedes gute Theaterstück auch ein Krimi. „Da geht es doch bei Licht betrachtet immer um Mord, Totschlag, Sühne und so weiter.“ Aber dann gleich Krimi-Dinner? Auch das ist für sie nichts Neues, wusste sie doch von etlichen großen Aufführungen, bei denen unten gegessen wurde, „während die Leute auf der Bühne sich abgemurkst haben“.

Eigentlich hätten die Ottenhofener Theaterer das Stück schon vor zwei Jahren spielen wollen, aber daraus ist aus bekannten Gründen nichts geworden, genau wie aus dem Experiment, das Ganze ins Schützenheim unter der Sporthalle zu verlegen. Das Ensemble ist ähnlich dem, das vor zwei Jahren schon hätte spielen sollen. Allerdings hat es einen Todesfall gegeben, sodass der Regisseur umgruppieren musste. Waldherr aber zur Heimatzeitung: „Für die Spieler kommen die Texte wieder aus dem Unterbewusstsein.“ Das erleichtere die Probenarbeit, die bereits angelaufen sei.

Auf der Bühne sind Sabine Drobner als Traudel Schulz, Carola Werndt als Carla Jakobs, Jürgen Martini als Michael Engel, Wolfgang Kaiser als Hans Schmitt, Melanie Schüngel als Arisu Dai und Michael Weidel als Florian Brand zu sehen. Hildegard Kaiser sitzt im Souffleurkasten, die Technik machen Peter Lang und Franz Drobner, Alexander Bitsch besorgt den Bühnenbau und Marion Weidel die ganze Organisation.

Es geht um eine „Health-Living-Survival-Woche“, was für einen der Leute auf der Bühne tödlich enden wird. Wer das sein wird, das entscheiden die Gäste. Es klingt makaber, aber Waldherr ist das ernst: Per Stimmzettel dürfen die Gäste abstimmen, wer umgebracht wird, und das bei zarten Schweinelendchen in Pfefferrahmsoße mit Kroketten und Gemüse, dem Hauptgang. Das bedeutet Höchstleistung für die Laienspieler, denn sie müssen mehrere Varianten drauf haben, je nachdem, wer nach dem Votum der Zuschauer auf der Strecke bleibt.

70 Minuten Spielzeit gibt der Deutsche Theaterverlag an, und nach der Entscheidung, wer am Leben bleibt und wer nicht, kommt auf die Zuschauer noch eine Aufgabe zu: Sie müssen freilich herausfinden, wer der Mörder ist. „Mir gefällt das, unter den Zuschauern zu sein“ bekennt Waldherr, der seit 2010 in Ottenhofen Regie führt. Am Sonntag, 19. Februar, können von 10 bis 12 Uhr im Schützenheim Karten gekauft werden, ab 20. Februar dann per E.Mail an theater@ottenhofen.de.

Infos zum Stück

Premiere ist am Freitag, 17. März. Weitere Termine: 18./24./25. und 31. März sowie 1. April im Camillo in Ottenhofen. Einlass 19 Uhr, Beginn (und Essen) 19.30 Uhr. Vegetarier sollten ihre Wünsche beim Vorverkauf anmelden.

