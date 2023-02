Am Stüberl-Ende heißt es: „Ois muas raus“

Von: Veronika Macht, Klaus Kuhn

Der junge Verein Maibaumfreunde Ottenhofen stellt erstmals einen Maibaum auf. Das Programm fürs Stüberl steht. © Maibaumfreunde Ottenhofen

Programm der Maibaumfreunde Ottenhofen fürs Stüberl steht. Am Sonntag, 26. Februar, startet der Vorverkauf für Werner Meier und „Sternschnuppe“.

Ottenhofen – Die Maibaumfreunde Ottenhofen können 35 Freiwillige mobilisieren, wenn es darum geht, den Maibaum zu entrinden und zu hobeln. Genau das ist jetzt geschehen, wie Franziska Schreiner mitteilt. „Viele Hände, schnelles Ende“ ist ein bekanntes Sprichwort, und das war bei den herrschenden Temperaturen ein Thema. Verwöhnt wurden die Freiwilligen von Christoph Blaser, dem Spender des Maibaums. Der nämlich kam mit warmer Gulaschsuppe und Brotzeit sowie später Kaffee und Kuchen. „Nach getaner Arbeit gab es noch einen Schnaps“, freut sich die Sprecherin.

Derweil ist auch das Programm für das Maibaumstüberl fertig. Zwölf Termine umfasst es, und die Verantwortlichen setzen viel auf einheimische Künstler. Los geht’s mit der „Bam kumd“-Party am Samstag, 15. April, ab 14 Uhr. Der Name ist Programm: An diesem Tag wollen die Maibaumfreunde ihren Maibaum mit seinen stattlichen 30 Metern aus dem Wald nach Ottenhofen holen. Dass es ein Weißwurst-Frühstück geben soll (Sonntag, 16. April, ab 10 Uhr), war schon länger klar.

Kabarettist Werner Meier, der bekanntlich selbst in Ottenhofen lebt und somit ein Heimspiel hat, dürfte ein Highlight werden, wenn er mit seinem Programm „nah dran“ kommt. Die Agentur beschreibt ihn als „Meister des hintersinnigen Humors“ und sieht ihn „jenseits von Schenkelklopfer-Klamauk und Zotendrescherei“. Er gastiert am Freitag, 21. April, ab 20 Uhr (Einlass: 18 Uhr, mit Bewirtung) im Festzelt beim Maibaumstüberl.

Und weil die Maibaumfreunde von Anfang an auch die Idee hatten, etwas für die Familien anzubieten, gastiert Werner Meier ein zweites Mal im Festzelt – gemeinsam mit Margit Sarholz als „Sternschnuppe“. Das Familien-Konzert steigt am Freitag, 28. April, ab 16 Uhr (Einlass: 15 Uhr, mit Bewirtung) mit dem Programm „Ein Kühlschrank ging spazieren“ für Kinder ab zwei Jahren.

Für beide Veranstaltungen ist der Vorverkauf am Sonntag, 26. Februar, um 14 Uhr im Schützenheim in Ottenhofen. Danach gibt’s die Karten bei Unser Kramer – für Werner Meier kosten sie 19 Euro im Vorverkauf und 21 Euro an der Tageskasse, für „Sternschnuppe“ zwölf Euro.

Das junge Durchschnittsalter der Verantwortlichen spiegelt sich in weiteren Programmpunkten wider, sei es die Disco-Party am Samstag, 22. April, oder die „Cuba Night“ am Samstag, 29. April. Herrlich ist das letzte Event: „Ois muas raus“ ist das Motto am Montag, 1. Mai, ab 18 Uhr. Das ist die klare Aufforderung zur kollektiven Restevernichtung nach einem Programm, das Ottenhofen in der Form wohl noch nie hatte.