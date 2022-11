Interesse an Maibaumfreunden Ottenhofen ist riesig

Von: Klaus Kuhn

Auf Social Media, wie hier auf Facebook, sind die Maibaumfreunde Ottenhofen vertreten. © Screenshot: Vroni Macht

Logo, Stüberl, Malwettbewerb: Der gerade erst gegründete Ottenhofener Verein „Maibaunfreunde“ hat viel vor.

Ottenhofen – Die Maibaumfreunde Ottenhofen konnten bei ihrer ersten größeren öffentlichen Versammlung seit der Gründung im Sommer rund 70 Gäste begrüßen.

Wie Beisitzerin Franziska Schreiner nach der Versammlung im Gespräch mit unserer Zeitung erklärt, hat der Vorstand dabei zunächst einen Sachstandsbericht über den aktuellen Stand des Vereins abgegeben: Es ging um die Eintragung ins Vereinsregister, um die Präsenz in den sozialen Netzwerken, um die Organisation der Kasse und mehr. Dazu gehörte auch ein eigenes Vereinslogo, das Andrea Kretzschmar entworfen habe.

Auch ging es um das Maibaumaufstellen am kommenden 1. Mai und das ganze Drumherum. „Wir werden an dem traditionellen Ablauf nicht viel ändern“, versprach Schreiner. Immerhin aber soll das Maibaumstüberl vergrößert werden. Es gibt auch schon die ersten Programmpunkte: So ist ein Familiennachmittag geplant, außerdem ein Watt-Turnier, Kesselfleischessen und mehr. Beim Familiennachmittag konnte die Beisitzerin schon genauer werden: Die Popcorn-Maschine werde in Aktion treten, dazu soll es Kinderschminken geben und einen Auftritt des Ottenhofener Kabarettisten Werner Meier.

Auch müsse Werbung gemacht werden. Dafür hat der Verein Schreiner zufolge einen Malwettbewerb an der Grundschule für die dritten Klassen ausgelobt, und die Jury hat sich wohl recht hart getan: „Drei der 20 Bilder sind jetzt unsere Favoriten“, berichtete sie. Aus einem oder mehreren dieser Entwürfe werde dann das Plakat gestaltet. „Diese Kinder werden dann auch ein Geschenk vom Verein erhalten.“

Bei der Traditionsveranstaltung „Ottenhofen feiert Advent“ am Samstag, 10. Dezember, rund um den Maibaum werde der Verein ebenfalls präsent sein – unter anderem mit Schupfnudeln mit Sauerkraut sowie heißem Aperol.

Die Maibaumfreunde Ottenhofen sind der jüngste Verein in der Gemeinde – vom Durchschnittsalter der Mitglieder her, aber auch vom Datum der Gründung diesen Sommer. Der Verein will nach dem Rückzug anderer Vereine die Tradition des Maibaumaufstellens im Ort weiterführen.

